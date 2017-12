El Síndic recrimina al Consell falta de datos para fiscalizar el sector público

El Síndic de Comptes detecta puntos oscuros que le impiden fiscalizar a fondo las empresas públicas de la Generalitat. El responsable de auditar las cuentas reprocha en su informe que la Intervención General no ha presentado los preceptivos informes de auditoría de cumplimiento de ninguna de las empresas públicas.

El órgano fiscalizador echa en falta el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que han de presentar junto con las cuentas anuales, lo que constituye un incumplimiento legal. Cucarella añade que en los informes de auditoría de regularidad de la Sociedad Proyectos Temáticos y Ciudad de la Luz no se expresa una opinión sobre las cuentas de 2016 porque existen «hechos y circunstancias» que no permiten obtener evidencia suficiente para valorar determinadas partidas del activo y el pasivo. Esta circunstancia ya se produjo respecto a las cuentas anuales de 2015.



«Gravedad de los hechos»

En consecuencia, y en atención a la gravedad de estos hechos, es imprescindible que la Intervención adopte las medidas que sean necesarias para que no se reiteren en ejercicios futuros. Cucarella asegura que los recursos disponibles por la Sindicatura de Comptes no permiten realizar auditorías integrales (financieras, de cumplimiento de la legalidad y operativas) de todo el sector público valenciano. Por ello, Cucarella no se plantea emitir una opinión global en términos de eficiencia, eficacia y economía, sino que solo realice fiscalizaciones específicas.



Contratos por vía de urgencia

El Síndic se centra en entidades como CulturArts, la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (Eige) o el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y por primera vez el Instituto de Administración Tributaria. En este última detalla incidencias de las cuentas justificativas de anticipos de caja. En el caso de CulturArts afirma que las cuentas no han sido aprobadas por el consejo de dirección y ve necesario que se ocupe la plaza de auditor interno. Además advierte que la entidad incurrió en un «incumplimiento significativo» de las normas de contratación del sector público, ya que el servicio de agencia de viajes para Cinema Jove se tramitó por vía de urgencia, lo que no se ajusta a ley y debería haberse tramitado por el procedimiento ordinario.

Al Eige le reprocha que no ha presentado junto con las cuentas anuales el informe de cumplimiento de las obligaciones de carácter económico financiero para el ejercicio de 2016, cuya presentación es necesaria por pertenecer al sector público y le reprocha también que no existe un inventario valorado del parque de viviendas de la Generalitat Valenciana.