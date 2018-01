La PAH vuelve a sacar al tripartito a la calle para exigir el "derecho a techo"

La convocatoria era a las 11 horas en la sala de prensa de las Corts, pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), poco acostumbrada a los focos institucionales, llevó el encuentro a su hábitat natural, la calle, donde nació y donde continúa su lucha cada vez que hay una amenaza de desahucio. En esta ocasión sacó consigo al tripartito. PSPV, Compromís y Podemos cerraron filas ayer en torno a la ley valenciana por la función social de la vivienda recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional junto a la ley contra la pobreza energética.

Los socios del Botànic quisieron escenificar de este modo, en la calle, su versión más social y reconectar con el lema «rescatem persones» del que ha hecho bandera el tripartito desde que llegó a la Generalitat. Aparcaron, tras el parón navideño (ya saben, año nuevo, vida nueva), los roces propios de las duras negociaciones con las que se cerraron los presupuestos a final de año y exigieron a Mariano Rajoy que garantice el «derecho a techo, que forma parte de los derechos humanos», apuntó el diputado de Podemos Antonio Montiel.

José Luis González, uno de los portavoces de la PAH de la Comunitat Valenciana, alertó de que «el problema de la vivienda no está resuelto» y, por ello, las plataformas de toda España presentarán una propuesta propia de ley de vivienda el próximo 10 de enero en el Congreso. «Hacemos un llamamiento al PP y al resto de partidos para que no veten su tramitación y la apoyen. No queremos que salga tal cual nuestra ley, pero que no la veten», reiteró a las puertas de las Corts. En su propuesta de norma se recogen medidas como cambiar los contratos de alquiler para colectivos vulnerables y hacerlos de mayor duración, la dación en pago retroactiva, moratoria definitiva para los desahucios o vivienda social para que las administraciones puedan recolocar a los afectados. «Si era un problema competencial, tienen la oportunidad de hacer una ley estatal», expuso el portavoz.

El diputado socialista Rafa Briet defendió que son «un partido constitucionalista» y por ello creen en l que la ley valenciana no vulnera la Carta Magna. Por su parte, la parlamentaria de Compromís Cristina Rodríguez aseguró que «el PP vuelve a demostrar su crueldad y falta de empatía con las personas más vulnerables». Montiel recordó que también está recurrida la norma contra la pobreza energética. «El PP utiliza las instituciones para combatir los avances sociales e imponer una ideología neoliberal y conservadora», lamentó.