Bonig amaga con llevar al Constitucional la ley de plurilingüismo

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana, el PPCV, recurrirá ante el Tribunal Constitucional la proposición de ley para regular la enseñanza plurilingüe si no se aceptan sus alegaciones durante el trámite parlamentario en las Corts al entender que actualmente el texto no cumple con la legalidad. Así lo indicó ayer la presidenta de la formación, Isabel Bonig, en una rueda de prensa en la que ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sentarse a hablar, negociar y sacar la educación del discurso político.

Bonig ha acusado al conseller de Educación, Vicent Marzà, de ser «un peón» de Puig, quien, a su juicio, es el verdadero responsable del «caos» que hay en el sector educativo porque «no ha sabido liderar su gobierno y su decreto estrella ha sido contestado en la calle por la sociedad civil y anulado por los tribunales».

Asimismo, ha afeado a Puig que en septiembre «se sacara» una proposición de ley para regular el plurilingüismo y que durante la reunión que mantuvieron en agosto no le avanzara sus planes. «Le ofrecí diálogo y pacto educativo y usted lo rechazó y me mintió porque no me dijo que ya tenía un decreto-ley, ni me dijo cuáles eran sus líneas», ha reprobado.

«Usted no quiso el ofrecimiento PP, y si me lo hubiera dicho habríamos trabajado conjuntamente y hoy la Comunitat tendría en materia educativa seguridad jurídica y hubiéramos llegado a un pacto, pero usted dijo que no», ha reprochado al jefe del Consell.

Bonig ha subrayado que el PP «no va a abandonar esta bandera» porque «hoy por hoy es el único partido que defiende la libertad de los padres a la hora elegir la educación que quieren y la lengua vehicular». «Vamos a poner a todo el servicio jurídico y a la estructura del PP al servicio de la defensa de la libertad y promoción del valenciano pero sin enfrentamientos», recalca para puntualizar que si en la proposición de ley para regular el plurilingüismo no se tienen en cuenta estas alegaciones del PP, volverán «a utilizar los instrumentos para recurrirlo ante el Constitucional».

Por otro lado, la secretaria general del PSPV de la provincia de València, Mercedes Caballero, ha lamentado «la amnesia selectiva del PP de la provincia de València, que pide la construcción de más centros educativos tras dos décadas dinamitando la educación pública valenciana»

Los socialistas replican

En este sentido, Caballero ha señalado que el PP «quiere enterrar su nefasta gestión bajo mentiras, pero ni los socialistas ni la sociedad valenciana olvidamos que el PP dilapidó más de 1.000 millones de euros en sobrecostes de Ciegsa, y que ese dinero malgastado por el PP nos ha arrebatado la posibilidad de construir 200 colegios». La secretaria general del PSPV de la provincia de València se ha pronunciado en estos términos en respuesta a las afirmaciones del PP provincial de que el Consell rechaza la construcción de centros educativos.