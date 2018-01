Policías de Pilar de la Horadada descubren que les han instalado gps para «controlarlos»

Los sindicatos piden explicaciones al alcalde sobre quién tiene acceso a la información

El conflicto que mantiene buena parte de la Policía Local de Pilar de la Horadada con el concejal de Seguridad Ciudadana, José Tomás Saura, lejos de calmarse, se recrudece. A los agentes no les ha gustado nada enterarse, por casualidad, de la instalación de dos dispositivos localizadores gps en vehículos policiales. Los policías se quedaron perplejos cuando vieron los albaranes de los trabajos realizados en dichos patrullas para instalarles la emisora al ser coches nuevos adquiridos en renting por el Ayuntamiento. Junto a este parte aparecía la instalación, además, de dos gps de los que ningún agente tenía constancia. «Nos enteramos de chiripa» ha señalado uno de los policías a INFORMACIÓN.

Los agentes critican que el edil de Seguridad no les haya informado de la «mejora» que iban a tener sus coches y denuncian el ocultismo con el que se ha hecho «lo que nos da qué pensar» señalan estas mismas fuentes. A ninguno de los policías les consta cuál es su utilidad y finalidad, ya que en la jefatura no se ha instalado ninguna pantalla de seguimiento de tales dispositivos.

Los funcionarios han puesto en conocimiento de los representantes sindicales tal hallazgo, quienes ya han remitido al alcalde, el socialista, Ignacio Ramos, su queja por no haber sido informados de la colocación de los dos dispositivos localizadores y para que les explique cuál es su finalidad, el uso que se pudiera estar haciendo de la información que envían los dispositivos -que mantienen localizados en todo momento a los vehículos donde han sido instalados-, y las personas que tienen acceso a la misma. Califican de «ocurrencia» del edil José Tomás Saura, este hecho «para amedrentar a los agentes, puesto que lo normal cuando se colocan este tipo de dispositivos es para tener ubicados en pantalla en tiempo real los vehículos y así gestionar con mayor eficacia los recursos policiales ante cualquier intervención, ignorando para qué otros fines se instalaron», explican a INFORMACIÓN los portavoces de los sindicatos policiales. «Si es por nuestra seguridad, ¿por qué no se han instalado los dispositivos en el resto de coches patrulla y sólo en esos y quién los controla? Porque nosotros no», denuncian los policías consultados por este diario.

Escrito

El escrito al regidor, pasado por registro, está firmado por CC.OO., UGT, SPPLB, SIPOL, CSIF y SEP-CV en representación de los 50 agentes de Pilar de la Horadada. En el escrito denuncian el «clima de crispación que está generando el concejal Saura, que después de más de dos años en el cargo y, una vez agotado su discurso, se ha instalado en una forma de hacer política basada en la manipulación y en intentar dividir al colectivo, en unos casos amenazando a los representantes sindicales con la apertura de expedientes o aislándolos para conseguir de ellos una actitud más sumisa», denuncian los sindicatos.

Los policías exponen al regidor pilareño que tras dos años y medio de mandato «se han adoptado acuerdos tanto en Consejo de Policía como en la Mesa General de Negociación, pero, a día de hoy, no se han llevado a cabo prácticamente ninguno de ellos. Esto ha desembocado en un clima de malestar general y desconfianza hacia José Tomás Saura... presente en estas negociaciones».

Tal es el clima de enfrentamiento en el que están instaladas las relaciones entre la plantilla de la Policía Local y el concejal de Seguridad Ciudadana que en el último Consejo de Policía todos los agentes presentes se levantaron y abandonaron la reunión, dicen, «hartos de las tomaduras de pelo constantes del señor concejal y la falta de respeto hacia el colectivo en general», según exponen al alcalde de la localidad en su escrito.

El texto continúa criticando, de nuevo, al edil del que dicen dirige a la policía «con su política basada en la división, la confusión, la manipulación, las mentiras y las falsas promesas». Y señalan que su forma de actuar «es más propia de un cacique que de un representante de los ciudadanos».

El escrito finaliza señalando que los representantes sindicales «han tomado la determinación de informarle a usted, como máxima autoridad del Cuerpo de Policía, para que tenga conocimiento de la situación actual de desconfianza y tensión que existe en el seno del colectivo, para que, si usted lo considera oportuno, adopte las medidas necesarias para solucionar esta situación».

De momento, los sindicatos no han recibido respuesta del regidor pilareño. Tampoco ha respondido a otros escritos similares que le han remitido, siempre criticando la labor del edil de Seguridad Ciudadana, con el que mantienen un clima de crispación casi desde el inicio de este mandato. Uno de los portavoces sindicales señala a este diario que Ignacio Ramos «mantiene siempre una posición distante, no se manifiesta, pero la Policía no puede seguir trabajando en este clima de tensión».