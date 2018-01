Colectivos feministas denuncian el trato de un juez a víctimas del machismo

La Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià (AMSDPV), que preside Amparo Cerezo, ha impulsado la presentación de una queja en el Consejo del Poder Judicial contra el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y de Violencia sobre la Mujer de Sagunt, Julián González.

El motivo, según la abogada de la entidad, Herminia Royo, es «el trato» y la «falta de respeto" que ha dispensado a mujeres, incluidas denunciantes de violencia machista. El magistrado, sin embargo, ha negado a Levante-EMV que hubiera «faltas de respeto y mucho menos a las víctimas».

En un escrito que, según la asociación, ya apoyan otros 18 colectivos feministas, la abogada Herminia Royo apunta que «desde hace tiempo, mujeres que han sido parte en procedimientos de violencia de género y de derecho de familia seguidos ante este Juzgado, nos han manifestado su malestar por el trato recibido». Tal como asegura: «Las quejas más frecuentes y coincidentes son actitudes arrogantes y autoritarias; faltas de respeto y consideración y nula empatía».

Como afirma a Levante-EMV, «a la asociación ya nos había llegado esta información. Tras la última, al ver que ya eran 3 ó 4 casos, nos hemos decidido a recabar más datos y luego a impulsar la queja», dice, sin concretar más sobre lo sucedido.

La existencia de este malestar, según resalta en el texto, «ha sido confirmada desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunt». Además, subraya que el departamento municipal les «ha informado de que este juez nunca ha mostrado interés ni participado en las reuniones de coordinación para la protección y atención a las víctimas, a pesar de haber sido invitado»; dos hechos que corroboraba ayer a este diario la concejal de Igualdad, la edil de la marca local de Podemos, María Giménez.

Según la concejala: «Hemos recibido quejas desde hace años por el trato que da este juez a mujeres. Ahora no puedo dar cifras de cuántas, pero no es nada inventado, ni nuevo», lanza, además de reconocer que, hasta ahora, su delegación no había llegado a adoptar medidas al respecto.

«Nosotros no podemos quitar ni poner jueces. Además, lo normal habría sido tratarlo con él en las reuniones que, una vez al año, celebra el gabinete de coordinación contra la violencia de género, donde acuden miembros de la policía, de la Guardia Civil o del Hospital, pero es que él no viene», asegura.

El magistrado, en cambio, rechazó en declaraciones a Levante-EMV «cualquier falta de respeto» y afirmó «estar muy sorprendido». «Nunca he recibido ninguna queja por esto. Ni del ayuntamiento, ni de nadie, en los 12 años y medio que llevo en Sagunto -a excepción de mis cuatro años en la Generalitat-», dijo en relación a su etapa como director general de Justicia desde 2012 a 2016.

Además, aseguró que no había acudido a esas reuniones municipales de coordinación contra la violencia de género «excepto a una o dos, a las que fui hace muchos años», porque «tenía trabajo, no por falta de interés». «Tengo tanto respeto por gente que sufre y por las víctimas de violencia de género, que me duele y me entristece mucho todo esto», afirma, mientras otros juristas de distintos ámbitos le apoyan y recuerdan que, entre otros, ha escrito un libro titulado La orden de protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.

Entidades que apoyan la queja

La Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià (AMSDPV), no obstante, piensa presentar en breve su queja contra él ante el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) y el Síndic de Greuges, entre otros.

Lo hará con un escrito que respaldan la Federación de Mujeres Progresistas; Amigas Supervivientes del Port de Sagunt; Asociación de Mujeres Lilith; Asociació de Dones Antígona; Dones de Xirivella en Acció; Asociación por la Igualdad de Género de Castelló; las agrupaciones Aitana, Eleanor Roosvelt y de Custodia en Positivo; Moviment Democràtic de Dones del País Valencià; Dones Creients València; Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas; Asociación Brufol; Foro Lacaniano de Valencia; Col.legi de Clínica Psicoanalítica de València; Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura Clásicas y Modernas; Feministas LGTB Valencia y Alanna.

En él, ven «necesario» que el Consejo advierta al magistrado «sobre la necesidad de modificar esas actitudes apercibiéndole de sanción y obligándole a participar en cursos de formación específica en igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género»; un último extremo que, según explicaron desde el TSJ, «no está recogido en ningún supuesto de sanción para un juez», dijeron además de precisar nunca han recibido una queja contra él.