El PP arremete contra Ciudadanos y le acusa de copiar sus iniciativas en las Corts

La secretaria general del PP de la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, ha acusado esta mañana al grupo parlamentario de Ciudadanos de copiar iniciativas de los populares. La acusación se produce en un contexto en el que las encuestas detectan que Ciudadanos ha disparado su intención de voto en la Comunitat Valenciana y en el resto de España tras el triunfo electoral en Cataluña y la aplicación del artículo 155 en aquella autonomía. Referentes populares como el exministro de Exteriores García Margallo han advertido en las últimas semanas de que si el PP no introduce cambios será sustituido por nuevos partidos, en referencia a Ciudadanos.

Aunque las circunstancias son diferentes entre Cataluña y la Comunitat Valenciana, lo cierto es que el temor se ha instalado en las filas populares. Una de las cuestiones que más duele a los populares es que Ciudadanos centre buena parte de su discurso en el anticatalanismo, un arma política exclusiva de la derecha valenciana durante décadas y en la que ahora surge competencia. Entre los ejemplos que el PP pone también de iniciativas que Ciudadanos le ha copiado está también la ley del autónomo.

Mientras, el grupo parlamentario Ciudadanos ha solicitado la comparecencia del conseller de Educación, Vicent Marzà, para que explique las subvenciones a medios "catalanistas" y personas particulares, "unas ayudas que, en algunos casos, no se llegan a entender", según ha explicado esta mañana el diputado Juan Córdoba, que asegura que incluso un ciudadano de origen alemán ha accedido a ayudas para la promoción del valenciano, además de empresas radicadas en Girona o Barcelona.

"En total, se han otorgado para promoción del valenciano a medios un total de 2,8 millones, de los cuales gran parte son subvenciones razonables, porque entendemos y reivindicamos que se dote de ayudas a los medios de comunicación que tienen su actividad en la Comunitat Valenciana, pero no ocurre así en todos los casos", explica Córdoba en referencia a diferentes plataformas con domicilio físico en Cataluña y "sin trabajadores en ningún punto de la Comunitat, y cuyos contenidos son claramente de ideología independentista".

"El tripartito está quedando retratado al reducir las cantidades que podría destinar al fomento del periodismo valenciano, para beneficiar sus intereses partidistas", ha añadido el portavoz adjunto de Ciudadanos. Córdoba ha recordado que Marzà no ha respondido a las peticiones de comparecencia en Les Corts "desde hace seis meses, por lo que ahora, es de lógica política que se enfrente públicamente a las preguntas de la oposición".

Mientras, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Eva Ortiz, ha adelantado esta mañana que el PP formulará un recurso contencioso administrativo ante el continuo retraso en la entrega de la documentación relativa a las subvenciones recibidas por determinadas empresas para el fomento del valenciano, así como las ayudas concedidas para formentar el multilingüismo y las que se otorgan a las organizaciones sindicales y empresariales.

"Parece mentira –ha añadido Eva Ortiz-- que le hayamos ganado ya diez contenciosos a este Consell que venía presumiendo de transparencia y sigan haciendo lo mismo".

La portavoz adjunta ha tildado de "vergüenza" que el President de la Generalitat, Ximo Puig, vaya a estar desde el 23 de noviembre hasta el 8 de febrero sin comparecer en sesión de control de Les Corts. "No sabemos si no quiere comparecer para no dar explicaciones sobre los cuatro millones perdonados a Terra Mítica, o porque no quiere hablar de MediaPro o porque no quiere hablar de las ayudas que van a su hermano", en relación a las subvenciones que se otorgan a los medios de comunicación por parte del Consell.

En este punto, Eva Ortíz ha explicado que el PP ya solicitó esta información en 2015 y pudo acceder a los expedientes pero en 2016 no y señala que seguramente será porque en 2015 el PP aún no había dicho que los hermanos del presidente de la Generalitat accedían a ciertas subvenciones concedidas a medios de comunicación pero "llegaremos hasta el final del asunto", anunció.

Eva Ortíz ha lamentado que la Junta de Síndics haya optado por no incluir una sesión de control al President de la Generalitat en el Pleno extraordinario del próximo 24 y 25 de enero porque "ya son muchas excusas".

El PP también ha pedido una solución para poder trasladar el pleno del 25 y 26 de abril, que coincide con el Día de les Corts. "Nos parece bien que se cambie pero no vamos a dejar de pedir que se celebre porque ya vamos escasos con las comparecencias del President de la Generalitat". "Estamos dispuestos a que se cambie de fecha, pero no a que se renuncie a un pleno más".