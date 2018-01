El Consell paga 8 millones en intereses de fondos europeos devueltos por el PP

La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha retenido a la Generalitat 7,97 millones en concepto de liquidación de intereses por 33 millones de euros en subvenciones europeas que, según informa Compromís en un comunicado, la Conselleria de Educación devolvió entre 2007 y 2015 al no ejecutar los proyectos finalistas a los que estaban vinculados dichos fondos europeos. Estas ayudas están ligadas a que la Administración receptora aporte la parte del presupuesto que le corresponde para realizar el proyecto para el que se pide la subvención. Si no se realiza, se deben retornar los fondos.

El síndic de Compromís en las Corts, Fran Ferri, ha señalado que esta es «una nueva prueba de la vergonzosa ruina en diferido que nos ha dejado el PP por su mala gestión que hoy en día seguimos pagando todos los valencianos y valencianas».

Según detalla la coalición nacionalista en un comunicado, los populares Alejandro Font de Mora, José Císcar y María José Català, al frente de la Conselleria de Educación entre los años 2007 y 2015, pidieron 42,3 millones de euros para diferentes proyectos subvencionados por fondos europeos. De este dinero asignado por Europa «se tuvieron que devolver 33 millones por haber sido incapaces de gestionarlo durante este periodo ninguno de los tres consellers mencionados». «La no ejecución ha supuesto, además, una especie de multa en forma de intereses que asciende a 8 millones de euros por no haber ejecutado los fondos», insisten.

«Curiosamente -prosiguen desde Compromís- el Ministerio de Educación no ha exigido el pago de estos intereses hasta la llegada del nuevo Govern del Botànic. Por tanto, no es solo que no se ejecutaron los fondos europeos para educación, sino que además al Consell se le han retenido 8 millones de euros por la no ejecución de ese dinero por parte del gobierno del PP entre 2007 y 2015». Añaden que «a estas alturas ya se han retenido 7,97 millones que podrían haberse destinado a diferentes fines educativos, que sumados a los 33 millones que nunca se invirtieron por el PP en la mejora de la educación valenciana suman 42 millones».



Para «Escoletes» municipales

Fuentes del PP explicaron a Levante-EMV que «la mayoría de dichos fondos corresponden al Plan Educa 3 para la construcción de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años por parte de los ayuntamientos». «Era un plan cofinanciado al 50 % por la UE y el 50 % restante por los ayuntamientos», detallan. «La conselleria hizo la convocatoria pero, como ya estábamos en plena crisis y había bajado mucho la natalidad los ayuntamientos no participaron y se tuvo que devolver el dinero», añaden.