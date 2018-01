Una directiva del Circuito a su jefe: "Llevamos traspasado a Valmor 1,3 millones, hay que ir con mucho cuidado"

La directora de gestión del Circuito del Motor y Promoción Deportiva (CMPD S.A.), Blanca Tomás, avisó a través de un correo electrónico en mayo de 2012 a su superior, el director general de la instalación, Gonzalo Gobert, del trasvase de fondos desde esta entidad a la empresa Valmor --la organizadora de la Fórmula 1 en València-- y alertaba de la que la Generalitat aún no les había ingresado nada para el evento y de que ella no pagaría nada más hasta tener las partidas destinadas a ellos.

"Gonzalo, la Gva, aún no nos ha ingresado nada para la F1 y ya llevamos traspasado a Valmor para pagos de proveedores de Valmor 1.300.000 euros, como ya sabes, hay que ir con mucho cuidado con esto, ya que no podemos destinar dinero de cmpdsa para pagos de Valmor. Tienen que ingresarnos las partidas destinadas a la F1. (yo no pagaría nada más de F1 hasta que no las recibiéramos)", señala el mail enviado por Tomás a su superior, dentro de las negociaciones mantenidas con Nüssli España para el suministro, montaje, mantenimiento y desmontaje de diversos elementos estructurales para la carrera como las gradas o pasarelas.

El correo se incluye dentro de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UFED) al Juzgado de Instrucción número 2 de València, que instruye la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la organización del Gran Premio de la Fórmula 1 celebrado en la ciudad.

En este procedimiento figuran como investigados el expresidente de la Generalitat Francisco Camps --que declarará el 24 de enero--; la exconsellera de Deportes Lola Johnson; el expiloto Jorge Martínez 'Aspar'; Belén Reyero, que fue responsable del departamento de Eventos de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana y persona de confianza del 'expresident' y Nicolás Figueras, exdirector de esta entidad.

El informe realiza un análisis del suministro, montaje, mantenimiento y desmontaje de estructuras para la celebración de los grandes premios de la F1 en València entre 2008 y 2012. De acuerdo con el contrato firmado en marzo de 2008 entre Valmor y el Circuito, la empresa de 'Aspar' se obligaba, entre otras cuestiones, a contratar y costear el montaje y desmontaje de tribunas y gradas y de la primera y segunda línea de protección. Para ello, se había firmado en febrero un contrato de arrendamiento de servicios con Nüssli, con dos ampliaciones ese mismo año.

Con todas las modificaciones realizadas --la duración del contrato establecida fue de siete años y de acuerdo con el número de plazas--, el precio total con IVA ascendía a 6.901.630 euros en 2008; 4.135.487 en 2009; 4.265.877 en 2010; 3.304.000 en 2011 y 2.641.459 euros en 2012, según las facturas emitidas a nombre de Valmor y que fueron contabilizadas por el Circuito en su libro diario y mayor.



"Carencia de liquidez suficiente"

Ya entre el 22 y 28 de julio de 2009, según consta en el informe, se registraron tres correos electrónicos "donde se ponía de manifiesto la situación financiera de Valmor", en el sentido de "carencia de liquidez suficiente como para hacer frente a los pagos a los proveedores" y la "necesidad de buscar una fórmula para dotar de nuevos recursos" a la empresa, en los que participó Reyero como emisora o receptora.

Uno al entonces vicepresidente del Consell, Vicente Rambla y otro al ex secretario autonómico de Hacienda José Miguel Escrig --en el que señalaba que Valmor tenía necesidades de tesorería por tres millones de euros exclusivamente con al deuda a corto plazo que, de no abonarse podían paralizar el montaje de las gradas y donde especificaba que Bancaja se había comprometido a financiar con 700.000 euros que cubriría los costes del Consorcio--.

El día 28, un director de Valmor informó a Reyero en otro correo que Nüssli exigía el pago de 1,4 millones de euros para la próxima semana como pago a cuenta para garantizar que se continuaba el montaje de la grada. LA UDEF constata que en estos mails se incide en al posición de esta asesora como "puente" entre Valmor y la Generalitat como intermediaria principal del evento en representación "en concreto de Francisco Camps" y como "garante de soluciones" para el correcto desarrollo de los GP y velar por la sostenibilidad financiera del proyecto y que Valmor disponga de 3.000.000 en efectivo para evitar la paralización del montaje.

Con ello, según la UDEF, se da cumplimiento al acuerdo alcanzado entre Camps y el patrón de la F1, Bernie Ecclestone, en el sentido de que la Generalitat "garantizaba económicamente la viabilidad" del proyecto. En ello también se enmarca la modificación de la estructura económica y jurídica del evento para garantizar su continuidad, que se plasmó en mayo de 2009 cuando Reyero comunicó a Ecclestone que a partir de ese momento, el Gobierno autonómico pagaría el canon.

En 2012, ejercido en el que Valmor fue adquirido por el Circuito, se registraron asimismo correos entre directivos de Cheste y de la empresa Nüssli para renegociar el contrato y otros donde se revelan dificultades por los pagos pendientes para continuar el montaje.



Fondos trasvasados

El correo se 28 de mayo entre directivos del Circuito, se produjo cuando ya había adquirido Valmor. Con posterioridad, en el consejo de administración de 7 de junio, se informó de que tras la inyección de 1,4 millones en la sociedad, era necesaria una nueva aportación para abonar el canon, por lo que se acordó por unanimidad conceder un préstamo participativo de CMPD a Valor por 34.825.640 euros para ese abono y el de las deudas de próximo vencimiento. En la cuenta del libro mayor del Circuito figura que a final de 2012 el importe de fondos trasvasado a Valmor ascendió a 31.134.690 euros.

Esos fondos para hacer frente al canon procedían de una ampliación de capital de Circuito Motor acordada en el consejo de administración de casi 41 millones de euros, que no se materializó hasta marzo de 2013 y con origen en una modificación presupuestaria del Consell de diciembre de 2012 que liberó 37 millones para actuaciones consideradas prioritarias.