Podrían ampliarse los imputados en el caso de la «iaiaflauta» denunciada

La iaiaflauta denunciada por haber agredido presuntamente a una pareja durante una concentración en defensa del referéndum catalán el pasado 1 de octubre podría no estar sola durante el proceso de investigación de estos hechos, que se llevan en el juzgado de instrucción número 10 de València.

Según informaron a Levante-EMV fuentes de la acusación, los denunciantes acudirán a una rueda de reconocimiento para intentar identificar a más involucrados en aquellos hechos. Según declaró el matrimonio durante la vista que tuvo lugar el pasado lunes, la « iaiaflauta fue la que inició e instigó todo el acoso, pero sin duda participaron muchos más, como se ve en el vídeo», relata M.ª Ángeles, la denunciante. Anteayer, la imputada se acogió a su derecho a no declarar y respondió solo a las preguntas de su abogado.

Los hechos que se investigan ocurrieron en la tarde del día del referéndum. Según contó la «iaiaflauta» Amparo a este diario, «un grupo de personas con banderas de España, que venían a provocar», se acercó a los manifestantes que se congregaban en la plaza del Ayuntamiento de València. «Yo estaba con mi pancarta y mi bandera republicana. Había varios matrimonios con hijos y sus banderas. Me acerqué y puede que en algún momento les llamara "fachas", pero yo no agredí a nadie y no odio a nadie. ¡Si no los conocía!».

M.ª Ángeles reconoció que sacó una bandera de España que llevaba en su bolso desde la concentración que se había producido por la mañana en contra de la consulta catalana. Según su relato, el grupo se «abalanzó» sobre ella y su marido cuando volvían de hacer unas compras y les persiguieron durante unos 200 metros, como se observa también en un vídeo que ha sido aportado a la causa como prueba.

Ahora, Amparo se enfrenta a los cargos de delitos de lesiones, daños, amenazas e incitación al odio, que le pueden acarrear desde una pena de entre uno y cuatro años de cárcel (odio), así como una multa.