La licitación para el centro de recepción de menores de Llíria saldrá en febrero

El centro de recepción de menores de Llíria no estará en funcionamiento hasta enero de 2019. El alcalde edetano, Manolo Civera, confirmó a este periódico que la pretensión del ayuntamiento, sin tener en cuenta factores que puedan retrasar su inauguración, sería en esas fechas una vez que ya cuentan con el visto bueno de la Generalitat Valenciana.

Para ello, el primer paso se dará en las próximas semanas con la exposición a información pública del la licitación por el contrato de las obras para reformar el antiguo reformatorio donde se establecerá el nuevo centro de recepción. «Creemos que a finales de febrero podemos sacar el concurso de las obras», contó Civera de un espacio que no será el primero que se ponga en marcha dentro del Centro Cívico El Prat que el ayuntamiento presentó ayer japrovechando la visita de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

«El primer complejo que se terminará es el espacio de formación, de hecho ya hay talleres activos, y el siguiente será el complejo para las brigadas de emergencias a partir de este verano con la finalidad de ser más efectivos contra los incendios», explicó el munícipe de la capital de Camp de Túria.

Además del actual Centro Ocupacional, para completar el complejo está prevista la construcción de un centro de día para personas con diversidad funcional y mayores, un albergue juvenil internacional que entre dentor de la red europea de este tipo ede instalaciones, un espacio de formación para brigadas municipales y talleres de formación y la dotación de emergencias contra incendios con helipuerto ya nombrada. Además del centro de recepción de menores.

Asimismo también se reserva una amplia zona para participación ciudadana que estará destinada para las asociaciones locales. Aunque según el alcalde «no son solo unos servicios para Llíria sino para toda la comarca, incluso la provincia». Ahora falta «poder establecer unos mecanismos de financiación que para arrancar todos los proyectos», comentó Manolo Civera.



Estudios de todo tipo

A pesar de las críticas que recibió el equipo de gobierno por acoger el centro de recepción de menores en su término y por la tardanza e invisibilidad del proyecto, Civera argumentó que «no lo hemos presentado antes porque estábamos trabajando. Hemos hecho estudios geotécnicos, de cimentación y de análisis estructural de todos los edificios porque si no hubiera sido viable, no lo sacaríamos adelante».

Igualmente, Oltra indicó que «no puedo entender que a un niño o a una niña que no tiene padres, ha llegado en patera, o vive en un ambiente familiar muy complicado que no pueden atenderlos o los maltratan, le digamos que no los queremos».