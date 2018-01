Más de cien empleados de la lavandería de la Fe ven peligrar su puesto de trabajo

«Los 114 trabajadores del servicio de lavandería del Hospital La Fe de València, ubicada en las antiguas instalaciones de la Avenida de Campanar, queremos hacer público que el próximo día 15 de enero nuestra continuidad laboral quedará a merced de la voluntad de la nueva empresa adjudicataria de dicho servicio (Clece)». De esta forma anunciaba el colectivo de trabajadores de la lavandería de la Fe su temor por la continuidad de su contrato laboral en caso de que la empresa adjudicataria no desee continuar con ellos mañana.

Según Eduardo Fernández, uno de los portavoces, la plantilla lleva diez años realizando el servicio de lavado y planchado de la ropa de uso hospitalario de La Fe con la empresa Marina de complementos, hasta 2015 cuando finalizó el contrato de la empresa: «Llevamos dos años sin contrato legal», explica. No fue hasta julio de 2017, cuando se adjudicó el nuevo contrato, en este caso, a la empresa Clece. Sin embargo, en el acuerdo no se recogió la obligatoriedad de subrogar a la plantilla actual, un punto que no fue conocido hasta el pasado martes.

Desde Sanidad reconocen que recogieron en el pliego este derecho de continuidad laboral. Sin embargo, aseguran que, tras pasar por la Abogacía de la Generalitat, lo ratificaron. «Nos explicaron que este derecho solo puede hacerse efectivo si lo recoge el convenio del colectivo». Cosa que, aseguran, no existe en el colectivo de limpieza.

Así, mientras la conselleria indica estar trabajando para asegurar la continuidad de la plantilla, los aún empleados se aferran al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (que defiende la continuidad laboral en caso de compra de la mercantil) hasta mañana, cuando conozcan la decisión definitiva de Clece.