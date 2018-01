Rajoy no incluye como prioridad en 2018 la financiación y resalta que ya está el FLA

El cambio en el modelo de financiación autonómica no está en la agenda de prioridades para 2018 del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Así lo dejó claro ayer el líder popular ante la junta directiva nacional del partido en una intervención abierta a los medios de comunicación que sirvió al inquilino de la Moncloa para fijar posiciones tras las elecciones catalanas. En su discurso, Rajoy tocó el espinoso asunto de la reforma de la financiación, la principal reivindicación del Ejecutivo valenciano que sigue en el aire. El presidente del PP insistió en que resolver este tema no depende exclusivamente de su partido sino que es «imprescindible» el concurso del PSOE y tan sólo se comprometió a «tratar de llegar a un acuerdo de buena fe». «No depende de nosotros», dijo.

Las palabras de Rajoy suponen un nuevo bofetón a las aspiraciones del Consell de Ximo Puig, ya en pie de guerra al constatar que la promesa de Rajoy de un cambio de modelo antes de 2017 no se ha cumplido. Sin embargo, de la intervención de Rajoy ante la plana mayor de su partido (incluida la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, así como varios diputados valencianos) no cabe deducir que 2018 será distinto. Más bien, hay motivos para el pesimismo ya que Rajoy no sólo no incluyó la reforma en su agenda de prioridades, sino que resaltó la importancia del FLA y el plan de proveedores porque, «ha resuelto los problemas de financiación de los servicios públicos de muchas comunidades que estaban en situación de prequiebra. «El FLA sigue ahí y el plan de pago a proveedores también», subrayó.

Además, puso en valor la recuperación de la economía ya que, indicó, ayuda a mejorar la financiación «con independencia» del modelo de financiación. Y dio cifras. En 2011, el modelo aportó para la educación y la sanidad 84.000 millones de euros, mientras que esta cifra en 2018 ha aumentado a 104 millones.

Rajoy mantuvo que los servicios públicos, las personas y la creación de empleo serán las prioridades para este año. Junto a esto, citó el cambio climático y el refuerzo de la seguridad, sobre todo en el ámbito digital.



Elección de candidatos

En clave interna, Rajoy mantuvo que el partido debe centrarse en las próximas elecciones autonómicas y municipales e indicó que hay que eligir a los «mejores candidatos» ya que en estas elecciones habrá mucha competencia. No dio plazos, ni nombres. Respecto al éxito de Ciudadanos en Cataluña, defendió que los resultados en esta comunidad no son extrapolables a otras elecciones y cuestionó el resultado de los últimos sondeos.