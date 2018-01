"Creo que Ciudadanos sustituirá al PP como el partido de la derecha"

«La Comunitat Valenciana es el territorio a observar con mayor atención en el futuro inmediato, creo que va a ser de los lugares más movidos de la política española», vaticina el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, que ayer habló de recortes a las libertades democráticas y al sistema de garantías jurídicas, invitado por la plataforma València sense mordassa y CC OO.

«El PP va a quedar muy debilitado con todo lo que ha pasado y lo que aún queda por salir en la Comunitat Valenciana y vamos a ver como lo metaboliza porque han habido corrupciones gordísimas como Bankia y el desplome bancario que nos costó 40.000 millones», explica el también analista político en una charla con Levante-EMV.

«Mi impresión es que las siglas de la derecha española van a cambiar; las del PP son unas siglas podridas y con ellas no podrá dirigirse a la sociedad española. Creo que lo que le ha pasado a Convergència en Cataluña puede pasarle al PP en España y Ciudadanos le sustituirá; el PP ya es solo un partido de jubilados», asegura.

En opinión de Pérez Royo, Ciudadanos es un partido «claramente de derechas pero con la enorme ventaja de que es joven y no tiene mochilas detrás y están aprendiendo a hacer política, pero también le veo algún tic autoritario», apunta el experto.

En su opinión, la Constitución española y el régimen del 78 están en suspenso y no volverán a funcionar hasta que se resuelva la cuestión catalana. «Ni se legisla ni se hace política, ni hay presupuestos, ni reforma de la financiación autonómica, en España se vegeta, se vive de la inercia del 78 y Montoro controla la regla de gasto mientras la Constitución está suspendida», señala Royo. A su juicio, todas las autonomías están intervenidas por un Gobierno «a la defensiva». Royo añade que la Constitución sirvió para someter el poder militar al civil, para avanzar en cuestiones como la influencia de la Iglesia, para canalizar con la negociación colectiva la relación entre el empresariado y el trabajador y para una cierta descentralización del Estado, pero asegura que en España no se podrá reformar la Constitución porque la monarquía es el efecto que tapona esa renovación y por eso el sistema no tiene capacidad de modificarse porque no se quiere poner en peligro la Monarquía.

Añade que el PSOE ha quedado debilitado y demasiado expuesto por Cataluña y de Podemos dice que se ha quedado en tierra de nadie tras ganar en 2016 las generales en Cataluña.