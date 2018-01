La nueva redacción de À Punt, formada por los exempleados de la vieja RTVV

A la espera de lo que pueda pasar judicialmente, los nuevos medios de comunicación públicos valencianos se pondrán en marcha con una plantilla formada en su mayor parte por extrabajadores de la extinta Radiotelevisió Valenciana (RTVV). De hecho, en la bolsa de periodistas/redactores, todos los seleccionados no hay ninguno que no haya trabajado en la antigua cadena pública.

En el resto de bolsas la situación es similar, exceptuando aquellas relativas a perfiles que no existían en los extintos medios, como SEO mánager o experto en redes sociales, aunque incluso en esas se observa nombres de exempleados que se sitúan por delante en la lista aún habiendo obtenido un 0,00 en el apartado de experiencia concreta para el puesto que se está solicitando.

Nombres como Xavier Carrau, Lola Bañón, Jordi Carrascosa, Benjamín Marín, Salut Alcover o Xelo Miralles están entre los primeros puestos de las listas de profesionales de la información. También están rostros conocidos como Fermín Rodríguez, Miquel Angel Picornell, Xavier Rubert, Yolanda Sanz, Nacho Lara (ahora jefe de prensa de la conselleria de Economía que dirige Rafael Climent), referentes en el periodismo deportivo.

Con todo, se desconoce por el momento si este es el paso definitivo para contar con unos medios a todo gas. À Punt inició sus emisiones de la radio el pasado mes de diciembre, así como publicaciones en la web. La televisión no empezará hasta «la primavera», como indicó la directora general Empar Marco. Sin embargo, no hay parrilla completa, la producción se ha externalizado y todavía no hay informativos. Mientras, está en manos de la justicia la paralización del proceso de selección que ha solicitado la Unió de Periodistes.