El tripartito acelera para rebajar al 3 % el listón electoral

El tripartito que sustenta al Consell del Botànic (PSPV, Podemos y Compromís) ya ha hecho llegar a los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos los nueve puntos que considera clave para la reforma de la ley electoral valenciana, que planean llevar al pleno de las Corts Valencianes en unas semanas.

Ayer se celebró el primer encuentro entre los grupos, con presencia de PP y Ciudadanos. La rebaja de la barrera electoral del 5 al 3 % es la piedra angular de la reforma, pero también se pretende introducir cuestiones como la paridad, la incompatibilidad del cargo de diputado con el de alcalde o concejal, primar a los partidos que realicen elecciones primarias, la inclusión de debates electorales obligatorios por ley o que el buzoneo electoral sea conjunto para ahorrar gastos. También se busca avanzar en cuestiones como las listas abiertas o que la confección de las candidaturas sea por el método cremallera.

Otra de las cuestiones que se incluirá en la nueva ley electoral valenciana es la posibilidad de que el presidente de la Generalitat pueda disolver anticipadamente el Parlamento valenciano y convocar elecciones, algo que recoge el Estatut pero no la Ley Electoral.

El voto de Ciudadanos es clave

Ciudadanos acepta el grueso de las propuestas, lo que acerca la reforma ya que requiere el apoyo de dos tercios de la cámara (66 diputados sobre 99) por lo que si Cs y los cuatro diputados no adscritos la apoyan, la modificación puede realizarse incluso sin el PP. Ciudadanos está de acuerdo en lo esencial, pero es reticente a instroducir las listas cremallera y plantea que se revise el reparto de escaños entre circunscripciones para hacerlo más proporcional ya que en la actualidad la provincia de Castelló está más representada de lo que le corresponde por población, aunque los partidos del Botànic no quieren tocar esta cuestión que supondría dejar a Castelló con cuatro diputados menos. Aunque ayer los populares no plantearon un rechazo frontal, lo que hace pensar al resto de partidos que podría sumarse o al menos abstenerse en la votación, lo cierto es que la posición de los populares respecto al listón electoral es abiertamente hostil. El diputado Luis Santamaría considera que más pronto o más tarde la rebaja de la barrera para acceder a las Corts «provocará problemas con la presencia en las Corts de partidos radicales», en referencia a la extrema derecha por lo que el PP prefiere la barrera del 5% «para facilitar la gobernabilidad». Los populares aún no han tomado una decisión sobre la reforma de la ley electoral.

Con todo, la modificación de la ley, que comenzó a plantearse con el inicio de la legislatura, está ahora más cerca que nunca.