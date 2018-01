Más presión a Camps al abrir las Corts la vía para pedir que dimita del Jurídic

La presión política para que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps abandone su plaza en el Consell Jurídic Consultiu (CJC), que le corresponde como miembro nato durante 15 años por haber sido jefe del Consell más de una legislatura, va a aumentar en los próximos días.

Compromís tiene previsto presentar mañana en el pleno de las Corts una Proposición no de Ley de tramitación inmediata, una especie de resolución institucional que requiere el voto favorable de todos los partidos para su votación, y que exigiría la dimisión de Camps.

Los tres partidos de izquierda y Ciudadanos la apoyarían, pero si el PP no lo hace, Compromís tiene previsto presentarla por la vía ordinaria, por lo que en un pleno posterior acabaría por votarse.

La intención de Compromís es que las Corts aprueben exigir a Camps su dimisión del único cargo público que aún ocupa y además el compromiso de toda la cámara de retomar la reforma de la ley de expresidentes para que una amplia mayoría de las Corts pueda decidir la suspensión del tratamiento de expresidente a implicados en casos de corrupción.

A principios de legislatura, Podemos ya trató de recortar los privilegios a los expresidentes, pero no logró suficientes apoyos.

Según la ley del Consell Jurídic Consultiu (CJC), los miembros natos como Camps solo dejan de pertenecer al órgano consultivo del Consell por defunción, renuncia, extinción del mandato o incapacidad o inhabilitación declaradas por resolución judicial firme.

Mientras, la presión entre los partidos sigue después de que miembros de la trama Gürtel hayan implicado a Camps y tras la información de Levante-EMV de que el exjefe del Consell siguió pasando comidas de lujo y viajes a la Generalitat tras dejar el Consell.

El sindic del PSPV, Manolo Mata, aseguró ayer que Camps se haría un favor a sí mismo y a la sociedad valenciana «si abandonara inmediatamente el Jurídic y asumie de una vez por todas su responsabilidades políticas». Mata afirma que las facturas que revela este diario «demuestran que es muy fácil «pasar de Molt Honorable a ´molt miserable´».

El dirigente socialista incide en que este órgano prevé la participación de los expresidentes, pero «siempre que sean personas de honor y gente honorable. Abochorna ver cómo hubo dirigentes del PPCV y presidentes que se aferraron al poder a toda costa, que pensaron que la Generalitat era de ellos y que podían hacer cuanto quisieran y que utilizaron su cargo en beneficio propio, de sus amigos y de su propio partido».

En opinión del portavoz de Compromís, Fran Ferri, la información de Levante-EMV evidencia que Camps estaba tan alienado por el poder que cuando dejó su cargo entendió que los valencianos y valencianas «tenían que seguir pagándole sus gastos». «Es una buena muestra de que veía su cargo público como una manera de servirse a él y a su partido», dijo.

«Desde Compromís entendemos que es indecente que Camps siga siendo miembro del CJC por la herencia corrupta», dice Ferri.



Podemos pide apoyo de PSPV y PP

Mientras, el secretario general de Podemos, Antonio Estañ, exigió ayer el cese inmediato de Camps del CJC tras haber sido señalado junto a Alberto Fabra por su vinculación a la financiación ilegal del PP. Podemos también va a proponer de nuevo la supresión de privilegios.

«Esperamos que el PP y el PSOE modifiquen su actitud y apoyen nuestra propuesta, muchas valencianas y valencianos no entenderían lo contrario», dijo.

Mientras, la síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, asegura que parece «mentira» que la C. Valenciana haya tenido un presidente «con tan pocos principios que cuesta pensar que sepa deletrear la palabra dignidad». «Pasar gastos al Palau pese a haber acabado su presidencia no sólo es una irresponsabilidad si no una falta de ética política que ha sido la tónica común de este PP por tantas tramas de corrupción que han visto la luz y tienen sede en nuestra comunidad», apunta Sánchez.

Respecto a Camps y el Jurídic, Cs analiza ya «la viabilidad y legalidad porque en esta tierra ya no puede ni debe hacer más brindis al sol», dice. «Seguimos analizando la propuesta de Compromis y llegado el momento votaremos de la forma más justa y responsable».