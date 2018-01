Ofensiva judicial de los obispos en seis autonomías

Al aplicar la Lomce no sólo las autonomías socialistas (C. Valenciana, Andalucía, Extremadura, Balears, Asturias, Aragón), sino también algunas del PP (Castilla y León y Galicia), País Vasco y Canarias han reducido la Religión a única clase semanal. Los obispos han impulsado en la Comunitat y otras cinco autonomías recursos contencioso-administrativos contra este recorte. Así, han denunciado a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares y Extremadura. El TSJ de Aragón ha fallado que rebajar de 90 a 45 minutos la carga lectiva semanal está dentro del marco legal, pero el obispado ha recurrido al Supremo, por lo que hasta que no haya sentencia firme las escuelas deben ofertar dos clases semanales.