Facturas de la oficina de Camps cargadas en 2018

Francisco Camps no ha cargado a la Generalitat facturas propias de restaurantes o alojamientos tras el cambio de gobierno y la entrada de PSPV y Compromís. Pero sí ha pasado gastos de miembros de la oficina que dispone como expresidente. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el despacho de Camps registró a principios de este año a la caja fija de Presidencia cuatro facturas por gastos de alojamiento del conductor y el escolta del ex jefe del Consell en hoteles de Madrid «en cumplimiento de sus funciones». Se sobreentiende que acompañaban a Camps en dos viajes a la capital. El primero es de abril de 2016 y el segundo, de septiembre de 2017. El cargo del primero es de solo una habitación por 129 euros por una noche. El segundo viaje implicó dos habitaciones de hotel (una para cada miembro del equipo) por 190 euros cada una de ellas, más el coste del aparcamiento. El Consell actual no ha abonado aún el importe de estas facturas.

Como Levante-EMV desveló el pasado lunes, Camps cargó a las arcas públicas una veintena de facturas de gastos en restaurantes (el del Club de Tenis Valencia, principalmente, con alguna cuenta para varios comensales), hoteles y desplazamientos entre agosto de 2011 y noviembre de 2012, justo después de dejar la presidencia de la Generalitat. El importe total de estos cargos ronda los 3.000 euros. El estatuto habla de que estos gozarán de la «atención debida».