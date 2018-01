«Aunque su efectividad sea de un 25 % vale la pena... un 25 % de 40.000 personas es mucha gente»

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decide en febrero qué tipo de vacuna se debe fabricar para que esté disponible en los centros de salud a punto para el inicio de la temporada de la gripe en octubre. La decisión se toma estudiando las «cepas», diferentes tipos de virus, de la gripe que han estado circulando durante la temporada anterior. El problema viene cuando las predicciones de la OMS se topan con la realidad: el virus puede haber mutado en ese lapso de tipo lo suficiente para despistar la acción de las vacunas.

Los expertos llaman a esta situación un «missmatch», una falta de concordancia entre los antígenos que incluye la vacuna y los que están pululando en el ambiente dispuestos a infectarte. Así, es más fácil que, pese a haberte vacunado, sigas contagiándote.

Es lo que ha pasado este año: los tipajes de la cepa A (H1N1 y H3N2) han sido más o menos acertados pero «las cepas B es siempre un poco al azar, se ha optado por un subtipaje que no es el que está circulando mayoritariamente», resume Javier Díez.



«Siempre vale la pena»

Los especialistas -entre ellos Díez- son reacios a poner cifras a cuánto está protegiendo este año el cóctel de antígenos previsto por la OMS pero ya hay quien habla de un 25 %. «No sé si será así pero, aunque lo sea, siempre es mejor vacunarnos que nada. Siempre. No estamos hablando de una enfermedad con una incidencia baja, estamos hablando de muchos millones de personas en Europa y en España.... el 25 % de 100 no es mucho pero el 25 % de 40.000 es mucha gente», razona el especialista.

«Siempre vale la pena vacunarse», añade el investigador sobre todo recordando las cifras de mortalidad que deja la enfermedad al cierre de cada temporada de gripe.

«La gente no asocia la gripe con muerte, creen que es una enfermedad banal pero en muchísimas ocasiones es grave e incluso mortal», explica. En las semanas que lleva la epidemia campando por España ya han fallecido 278 personas y los picos de mortalidad que está registrando el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MOMO) desde el inicio de la epidemia se están repitiendo en Portugal, Italia y Reino Unido según el Instituto Carlos III. Para Díez, estos 278 casos no son todos. «Creo que hay una infradeclaración de casos de muerte por gripe. No hay que asustar pero no hay que esconder la importancia de la enfermedad».

La Comunitat Valenciana adquirió para esta campaña de la gripe un total de 700.000 viales.