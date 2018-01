El Hospital Clínico participa en un estudio de ámbito mundial

El estudio Prodigy, de sus siglas en inglés (Prediction of Opioid-induced respiratory Depression In patients monitored by capnography) es un proyecto multicéntrico, en el que participan 16 hospitales de todo el mundo y en el que el Hospital Clínico es el único centro español participante. El objetivo es identificar a las personas con alto riesgo de deterioro respiratorio y aumentar los conocimientos para un diagnóstico precoz.

«La monitorización respiratoria postoperatoria puede ayudar a salvar vidas. Esta monitorización de la respiración, también conocida como capnografía, mide el nivel de dióxido de carbono en el aire exhalado, a través de una sonda colocada en la nariz del paciente, recoge del mismo modo la saturación de oxigeno mediante un sensor en el dedo. La información que facilita el análisis permite a los profesionales conocer el estado respiratorio del paciente y adelantar la decisión del tratamiento en su caso», explicó Carlos Tornero.

Durante el ensayo, el Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Hospital Clínico se encargará de reclutar pacientes postoperados y monitorizarlos con este nuevo sistema de capnografía integrada con el objetivo de identificar a los pacientes en riesgo de deterioro respiratorio o parada respiratoria.