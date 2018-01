Solo 53 de las 632 personas admitidas en las bolsas de À Punt no son ex de RTVV

«No vamos a hacer un medio de 1989, sino de ahora, por lo que la plantilla no puede ser la misma. Si queríamos una plantilla de esa época, yo no era la persona para hacer esto. Hace falta gente nueva porque son unos medios nuevos». Esas eran las palabras de Empar Marco en una entrevista en Levante TV en mayo del año pasado. Nueve meses después, los números desdibujan esa afirmación de la directora general de À Punt, ya que esa «gente nueva» no va a suponer ni el 10 % del total de la plantilla provisional de la cadena (la que trabajará hasta que haya oposiciones).

Desde la dirección de los nuevos medios siempre se ha apostado públicamente por «combinar la experiencia» con «dar una oportunidad a los jóvenes», es decir, crear un plantel mixto con extrabajadores que aporten su bagaje y que compartan redacción con titulados que nunca han puesto un pie en las instalaciones de Burjassot. Parece ser que esto no se va a producir.

En concreto, de las 632 personas admitidas de manera definitiva en las bolsas temporales (sin contar las jefaturas y la dirección), 579 cuentan con experiencia en la extinta Radiotelevisió Valenciana (RTVV). Esto supone un 91,6 % del total de las personas en bolsa con posibilidad de ser llamadas para firmar un contrato. Es decir, solo 8 de cada cien aspirantes admitidos serán caras nuevas.

En 18 de las 32 bolsas publicadas de manera definitiva hasta ahora (esta semana saldrán nueve categorías de Alicante, nueve de Castelló, cuatro de Madrid y una de Barcelona), la presencia de exempleados es del 100 %.

A pesar de que Marco ha reiterado en diversas ocasiones que en la combinación de perfiles «estará la clave el éxito», lo cierto es que esa mixtura será escasa. Solo habrá 53 rostros nuevos de los 632 potenciales futuros trabajadores de los medios públicos. El hecho es especialmente relevante ya que precisamente hay un recurso interpuesto por la Unió de Periodistes y la Asociación de la Prensa de Alicante por vulnerabilidad del derecho a la igualdad en el acceso a estas plazas.

Cada vez que se ha puesto sobre la mesa (en las Corts y en otros ámbitos) el asunto, la directora de los medios ha hecho referencia a la ley de creación. «Entrará gente joven con esa baremación, porque la plantilla se ha diseñado de tal manera que existen plazas que no había en la antigua RTVV -como SEO o desarrollador de aplicaciones- y habrá una cierta igualdad de oportunidades. Y digo cierta porque fueron ustedes los que aprobaron una ley con una disposición adicional novena que decía que habría una preferencia de extrabajadores de la antigua RTVV», recordaba a sus señorías en su comparecencia de julio.

El proyecto con el que se presentó y ganó Marco contempla una redacción integrada. Profesionales que sean capaces de escribir un texto para la web, locutarlo para la radio o montarlo para la tele, mientras se vuelca información en las redes sociales y se tiene en cuenta las diferentes plataformas y sus características.

«Por eso les necesitamos a todos», explica siempre que puede. Con todo, según ha ido avanzando el proceso de selección, no solo de las bolsas del grueso de la plantilla sino también las de jefaturas y dirección (esta última en menor medida pero también criticada por haber entrado personas cercanas a Marco), se ha ido constatando la dificultad de alcanzar ese objetivo.