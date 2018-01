Así ha cambiado la Comunitat Valenciana en los últimos 60 años

Viajar en el tiempo ya es posible. Al menos hacerlo hacia el pasado y desde el ordenador. La web del Institut Cartogràfic Valencià cuenta con una detallada comparativa por años de la Comunitat Valenciana en la que es posible observar los infinitos cambios que han vivido las tres provincias.

La primera imagen data de 1956 y nos permite observar el territorio en los años previos al desarrollismo franquista. Sobre el mapa llama especialmente la atención la extensión de huerta que rodeaba la ciudad de València, la dimensión del puerto, el terreno comido al mar en los años posteriores o la inexistencia de lugares como la Ciudad de las Artes. En Morvedre se aprecia el teatro de Sagunt ruinoso previo a la polémica rehabilitación de 1992 o la zona del Puerto de Sagunto todavía por expandirse. Castelló aparece sin la zona universitaria y del Grao, entre otros.

En la Marina, Dènia era un pequeño pueblo y la costa estaba por edificar, irreconocible para quienes tiene menos de 40 años. La Costera no contaba con el embalse de Bellús. En la Safor, las playas de Gandía estaban rodeadas de zona agrícola y la primera línea era de arena y no de hormigón. En la Ribera, Alzira era un pueblecito todavía por expandirse hasta el tamaño actual. Y, resulta especialmente llamativo, todavía no existía el pantano de Tous que arrasó Alzira tras reventar la presa.



València

Sagunt

Castelló

Dénia

Gandia

Alzira