Puig: "Con la financiación de Galicia tendríamos 2.500 millones más"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha rechazado el "rifirrafe" y la "guerra" que "propone" su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo. Así, el jefe del Consell ha calificado como "muy irresponsable" lo que están haciendo "quienes intentan azuzar el debate entre territorios".

"Alguien pretende que otra vez el debate sobre la financiación se convierta en un debate entre comunidades autónomas. Yo desde luego no estoy en esa tesitura. Creo que es muy irresponsable lo que se está haciendo por parte de quienes intentan azuzar el debate entre territorios", ha manifestado el presidente valenciano.

Por otro lado, ha destacado que "si la Comunitat Valenciana tuviera la financiación que tiene Galicia por habitante este año hubiéramos tenido 2.500 millones más de euros, con lo cual evidentemente no tendríamos ningún problema de deuda y la asumiríamos toda".

En esta línea, ha instado a "contar esa cifra desde el año 2000" para comprobar "la profunda asimetría que existe". "Pero así y todo el conjunto del sistema tiene un déficit de 16.000 millones, con lo cual yo no quiero entrar en la guerra que propone el señor Feijóo, que no se por qué la propone porque entre otras cosas creo que eso no favorece en absoluto a la unidad del país, a lo que es un sistema de bienestar que debe ser igual para todos los españoles", ha agregado.

Así, el 'president' ha sostenido que en estos momentos "se trata de cumplir la palabra dada, cumplir con lo que se acordó en la Conferencia de Presidentes, en la que estaba el señor Feijóo y estábamos todos los demás, y se acordó que se aprobaría el sistema de financiación en 2017", algo que "ya se ha incumplido", pero "por lo menos que no se intenten generar debates absurdos".

Puig ha apuntado que "cada uno debería ser consciente de lo que representa" y ha expresado su deseo de que "de verdad que los presidentes autonómicos deberíamos ayudar a conformar un país en el que la singularidad de los territorios y la igualdad de las personas fuera una realidad".



Mata: "Mal empieza Feijóo"

Por su parte, el sindic del PSPV en las Corts, Manuel Mata, también ha criticado las palabras de Feijöo: Mal empieza Feijóo su carrera por la sucesión de Mariano Rajoy si lo hace mintiendo y demostrando su profundo desconocimiento sobre cómo funciona y en qué situación se encuentra el actual modelo de financiación", djjo. Mata ha invitado "si es que en algún momento piensa defender a sus ciudadanos en este debate fundamental a leerse como mínimo el informe de los expertos". Un informe que, tal y como ha señalado Mata "está elaborado por los expertos elegidos por el propio Rajoy y en el que queda en evidencia que la Comunitat es la peor financiada de todas las autonomías".

Además, el sindic socialista ha señalado que es "absolutamente falso" que Rajoy y Montoro hayan condonado 11.000 millones de euros a los valencianos "por lo que no les debemos agradecer nada" y ha incidido en que "lo único que hicieron fue, en plena campaña electoral y solo por intereses partidistas, poner a interés 0% un dinero que nos llega en forma de préstamo cuando es dinero nuestro y que debería llegarnos vía financiación autonómica" ha apuntado el sindic socialista tras señalar que "desde entonces Montoro nos cobra un interés de más del 0'8% y es responsable de que el coste de la deuda suponga ya más de 5.000 millones de euros para los valencianos y valencianas cada año".

"Lo peor de todo no es comprobar el desconocimiento que un presidente autonómico tiene sobre la financiación autonómica, sino comprobar que ha empezado una carrera para suceder a Rajoy con la estrategia de perjudicar a los valencianos", ha apuntado Mata.

De hecho, el dirigente socialista ha reiterado que "los socialistas valencianos vamos a poner todas las piedras en el camino que haga falta para que alguien que ya ha dejado bien claro que quiere y que se enorgullece de que la Comunitat Valenciana esté infrafinanciada se ponga al frente del PP" y ha denunciado que "tenga además la osadía de presumir de la condonación de un dinero que el Estado recibe a interés 0 de Bruselas, que corresponde a los valencianos y que en cambio lo administra Montoro cual señor feudal para ahogarnos económicamente".

Finalmente Manolo Mata ha reclamado a Feijóo "seriedad y compromiso" y le ha instado a que "en lugar de salir a salvar públicamente a Rajoy lo que debería de hacer es exigirle de forma inmediata que presente el nuevo modelo de financiación que debería estar en marcha desde 2014 y al que se comprometió públicamente hace un año en la Conferencia de Presidentes". "Lamentablemente en esta comunidad estamos acostumbrados a que el PP se dedique a esquilmarnos, ya sea por corrupción y despilfarro o por su negativa a destinarnos los recursos que nos corresponden, pero que no se piense ni él ni el PP que lo vamos a consentir ni un segundo más", ha sentenciado Mata.