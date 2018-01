La planta afectada por el incendio en la Ciudad de la Justicia estará lista en junio

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, ha asegurado esta mañana que la planta afectada por el incendio registrado el 10 de septiembre en la Ciudad de la Justicia de València estará "ya" en "perfectas condiciones" en junio mientras que, según informa la empresa y el servicio de Infraestructuras, la tercera planta que quedó dañada en la estructura podrá estar habilitada antes de lo previsto, seguramente en marzo, para poder trasladar los órganos judiciales de primera instancia.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita junto con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a la Ciudad de la Justicia, donde ha presentado la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y han visitado los juzgados de Violencia sobre la Mujer. La consellera ha señalado que el fuego "fue una desgracia" y la Policía Científica "habló de incidencia eléctrica".

El fuego declarado en la segunda planta calcinó cuatro juzgados de Primera Instancia, obligó a trasladar ocho órganos judiciales y obligó a suspender unos 2.500 juicios.

Bravo ha confirmado que se ha renovado el plan de choque impulsado para agilizar las tareas a raíz del incendio. En el caso de los jueces, el plan de choque aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana establecía siete magistrados sustitutos más para celebrar en dos meses los 2.000 juicios suspendidos y reforzar las jurisdicciones de Primera Instancia, Social y Penal.

En el caso de los funcionarios, Bravo ha recordado que se puso a disposición de todos los órganos judiciales y de Fiscalía a 40 empleados públicos, para los que este mes se ha pedido la prórroga, sobre todo en el ámbito de reconstrucción de los expedientes afectados por el fuego, "que va a ser lo más costoso". La prórroga solicitada es para otros tres meses y, antes de que se finalice, en el caso de que deba continuar, Justicia pedirá a Hacienda la autorización para que se mantenga el refuerzo.

"Se ha renovado el personal que se nos ha solicitado desde los órganos judiciales", ha indicado Bravo, que ha explicado que la limpieza de expedientes ha concluido y solo queda la tarea de reconstrucción de los que no podían ser restaurados.

No obstante, ha hecho hincapié en que el hecho de que estas plantas no estén operativas "no afecta al funcionamiento de la justicia". "En menos de diez días montamos ocho órganos judiciales para trasladarlos rápidamente y sobre todos los afectados por el incendio siguen exentos del reparto de papel para trabajar en la reconstrucción", ha indicado.

Asimismo, ha indicado que han culminado ya la elaboración de muchos planes de evacuación de edificios judiciales en el conjunto de la Comunitat. En el caso del de la Ciudad de la Justicia, está ya elaborado y en la fase de registro en el servicio de emergencias.

Una vez esté, se trasladará al decano para que designe a los encargados de la coordinación de la evacuación. Cuando estén designados, la conselleria pondrá en marcha los cursos de formación para ellos y, a partir de ahí haremos simulacros", ha manifestado.

El objetivo es que antes de fin de año todos los planes de evacuación estén "actualizados, registrados y los protocolos en marcha para poder hacer los simulacros". En esta línea, ha avanzado también que a finales de febrero o principios de marzo el nuevo sistema de integración de alarmas "estará operativo y permitirá que desde el centro que estará a cargo, en este caso, la Guardia Civil, puedan controlar la alarma de incendio y las derivadas del intrusismo".

En cuanto al servicio de inspección, ha pedido la revisión de todos los sistemas eléctricos y no se ha detectado "anomalía más allá de que se tienen que mantener adecuadamente". En este sentido, ha manifestado que están revisando y trabajando en un nuevo pliego de mantenimiento de las Ciudades de Justicia para que sea "más operativo, fluido y efectivo para que los trámites de reparaciones no cuesten tanto como lo está haciendo".