Mavi Mestre: "Rehabilitaremos el Colegio Mayor LLuís Vives"

La candidata a rectora de la Universitat de València (UV) Mavi Mestre ha presentado hoy el equipo y el programa con el pretende realizar "una transformación responsable y real" de la UV. En un Salón de Actos del Rectorado lleno de asistentes, Mestre ha afirmado que lidera "una candidatura sin conformismos, con ilusión, experiencia de conocimiento de la Universitat, interés por la transformación y con trayectoria contrastada". "Me presento por primera vez, con un equipo con diferentes sensibilidades, un equipo paritario. No es un equipo improvisado, sino que es un equipo con experiencia y conocimiento de la Universitat", subraya.

Mestre apuesta por una "universidad pública, valenciana y de calidad, pero también solidaria e internacional, puntera en investigación e innovación, radicada en nuestra tierra, una Universitat con valores". Para ello, destaca que el programa que impulsa "piensa en todos los miembros de la comunidad universitaria: estudiantado, Personal de Administración y Servicios (PAS) y Personal Docente e Investigador (PDI).

Sobre el estudiantado, la candidata ha afirmado que "garantizará la igualdad de oportunidades para que todos y todas puedan acceder a nuestra Universitat". En este sentido trabajará porque la Conselleria de Educación amplíe las becas y se baje las tasas cuando sea posible, a la vez que se incrementará la representación del estudiantado en los órganos de gobierno.

Respecto al PAS, promete hacer efectiva la implantación del complemento de la carrera profesional, avanzar en la promoción de la plantilla y limitarel proceso de externacionalización de los servicios.

En cuanto al PDI ha anunciado que realizará un plan plurianual (cuatro años) que permita avanzarse a los problemas (temporalidad, envejecimiento) y mejorar los posibles desequilibrios entre áreas. Además, a través de la negociación del convenio colectivo de las universidades públicas valencianas, desarrollar la figura del profesor contratado sustituto que permita cubrir las bajas o reducciones de jornada del profesorado.

Exigirá al Consell financiación extra para implantar Veterinaria

Además ha anunciado que si es elegida rectora reclamará a la Generalitat "la financiación necesaria para implantar el Grado de Veterinaria" que la Universitat tiene autorizado desde julio de 2011 y que no ha podido poner en marcha por los recortes presupuestarios. Mestre exigirá esa financiación extra porque estos estudios no existen en el Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV) y los alumnos no tienen más remedio que acudir a la enseñanza privada.

Otro compromiso que ha adquirido Mestre es reabrir el Colegio Mayor Lluís Vives, que lleva cerrado desde 2012 por graves problemas estructurales. "Rehabilitaremos el Lluís Vives, conviertiéndolo en un servicio para todo el alumnado y programaremos actividades para que vuelva a ser un referente cultural". "La crisis y los recortes presupuestarios nos han impedido acometer una obra que no es cualquier cosa", lamenta la candidata. "Ahora tenemos el presupuesto porque la Generalitat nos ha pagado una parte de las deuda", añade. El vicerrector de Economía e Infraestructuras, Juan Luís Gandía, que se mantendrá en el cargo si mestre gana las elecciones, apuntó que en estos momentos se está confeccionando el proyecto básico para la rehablitación de esta joya del racionalismo arquitectónico de los años 30, una obra que costará "entre 9 y 10 millones de euros".

Sobre el equipo con el que se presenta, la Secretaria General será ocupada por Mª Elena Olmos, actual decana de la Facultad de Derecho. El vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos estará dirigido por Adela Valero, profesora de la Facultad de Farmacia, mientras que el actual vicerrectorado de Estudios y Política Lingüística continuará liderado por Isabel Vázquez. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Ernest Cano, será el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. El profesor de Medicina Carlos Hermenegildo pilotará el vicerrectorado de Investigación, mientras que al frente de Innovación y Transferencia estará la profesora de Ciencias Biológicas, Mª Dolores Real.

El decano de la Facultad de Filología, Carles Padilla, ocupará el cargo de vicerrector de Internacionalización y Cooperación, y el vicerrectorado de Estrategia, Calidad y Tecnologías de la Información lo liderará Joaquín Aldás, vicedecano de la Facultad de Economía. El vicerrectorado de Economía e Infraestructuras lo seguirá desempeñando Juan Luís Gandía, aunque trasvasará el área de Tecnologías de la Información a su compañero Joaquín Aldás.

Los vicerrectores Jorge Hermosilla, en Proyección Territorial y Sociedad, y Antonio Ariño, en Cultura y Deporte, continuarán realizando la, según Mestre, "contrastada" labor que han hecho en los últimos años. Uno de los principales puntos del programa, como es la igualdad y diversidad, se plasmará en la creación del vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad que ocupará la profesora de Derecho, Elena Martínez.