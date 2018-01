Mestre invertirá«entre 9 y 10 millones» en la reforma del Lluís Vives

La candidata a rectora de la Universitat de València (UV) Mavi Mestre, que hace 13 días ya presentó a su equipo, desgranó ayer ante un salón de actos del Rectorado lleno hasta la bandera el programa con el realizará «una transformación responsable y real» de la UV.

Sobre el estudiantado, la candidata recalca que «garantizará la igualdad de oportunidades para que todos y todas puedan acceder a nuestra Universitat». En este sentido trabajará porque el Consell amplíe las becas y baje las tasas. En cuanto al Profesorado Docente e Investigador (PDI) ha anunciado un plan cuatrienal para abordar la temporalidad y la renovación generacional. Además, a través de la negociación del convenio colectivo de las universidades públicas valencianas, que la Comunitat «es la única autonomía que aún no lo tiene», creará la figura del profesor contratado sustituto para cubrir bajas o vacantes.

También ha anunciado que reclamará a la Generalitat «la financiación necesaria para implantar Veterinaria» que la UV tiene autorizada desde 2011 y que no ha podido poner en marcha por los recortes. Mestre basa su exigencia en que este grado no existe en el Sistema Universitario Público Valenciano y los alumnos no tienen más remedio que ir a la privada.

Otro de sus compromisos es reabrir el colegio mayor Lluís Vives, cerrado desde 2012 por problemas estructurales. «Rehabilitaremos el Lluís Vives, convirtiéndolo en un servicio para todo el alumnado y programaremos actividades para que vuelva a ser un referente cultural». «La crisis y los recortes nos han impedido acometer esta obra», lamenta. «Ahora tenemos el presupuesto porque la Generalitat nos ha pagado una deuda», añade. El vicerrector de Economía e Infraestructuras, Juan Luís Gandía, que avanza que se está redactando el proyecto básico de rehabilitación y que la obra costará «entre 9 y 10 millones de euros».

Mestre afirma que lidera «una candidatura sin conformismos, con ilusión, experiencia de conocimiento de la UV, interés por la transformación y con trayectoria contrastada». «No es un equipo improvisado», subraya. La acompañan Mª Elena Olmos (secretaria general), Adela Valero (Empleo y Formación), Ernest Cano (Ordenación Académica y Profesorado), Carlos Hermenegildo (Investigación), Mª Dolores Real ( Innovación y Transferencia), Carles Padilla (Internacionalización y Cooperación), Joaquín Aldás (Estrategia, Calidad y TIC) y Elena Martínez (Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad). Los vicerrectores Juan Luís Gandía, Jorge Hermosilla (Proyección Territorial y Sociedad), Antonio Ariño (Cultura y Deporte) e Isabel Vázquez (Estudios y Política Lingüística) repetirán en el cargo.