Santamaría reitera en València la tesis Feijóo: el Consell ha ahorrado 11.400 millones gracias al Gobierno

"Es el momento para abordar la necesaria reforma de la financiación" autonómica, ha dicho esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "El gobierno está dispuesto", ha agregado. Las bases están, pero (siempre hay un pero) "requiere consenso entre comunidades y partidos".

Santamaría ha remarcado, no obstante, los datos que ya deslizó esta semana el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y que han levantado una polémica con el Consell de Ximo Puig. Ha subrayado así los beneficios que ha obtenido la C. Valenciana del FLA y del plan de pago a proveedores.

Es la segunda comunidad, ha dicho, que más fondos ha recibido de estos recursos: 43.000 millones desde 2012. "Eso ha supuesto ahorro de intereses, que no se pagan". Por más de 11.400 millones, ha precisado sobre esos "intereses que pagó elGobierno". La cifra es la misma de Feijóo, procede de un informe del Ministerio de Hacienda, si bien Santamaría la ha utilizado con más precisión, al hablar de ahorro y no de condonación de deuda, como dijo el presidente gallego.

Con todo, supone alimentar una polémica con el ejecutivo valenciano, que rechaza que se pueda interpretar como ahorro los intereses de unos créditos obligados por la situación de infrafinanciación valenciana, reconocida por los expertos y el propio PP.

Ha sido la única invitación al conflicto durante la participación de la vicepresidenta como presentadora de Isabel Bonig en los desayunos de Nueva Economía Fórum, ya que Santamaría, que no ha hablado ni de corrupción ni de Cataluña en su discurso (sí en la repuesta a preguntas posteriores) ha reconocido los buenos datos económicos de la C. Valenciana y su posición de liderazgo en el panorama español. "Es una comunidad que tira del conjunto del país", ha dicho.