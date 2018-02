Compromís pide que la AVL y la RAE eliminen de sus diccionarios la acepción de 'fácil' que "estigmatitza" a las mujeres

La portavoz adjunta de Compromís en las Corts Valencianes, Mònica Álvaro, y la también diputada de la formación Maria Josep Ortega han presentado una propuesta para instar el Consell y al Gobierno central a tomar las medidas necesarias para que la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) y la Real Academia Española de la Lengua (RAE) eliminen de sus diccionarios la acepción de la palabra 'fácil' que "estigmatiza a las mujeres".

Álvaro ha reivindicado en un comunicado que "se realice una revisión con perspectiva de género del Diccionario Normativo Valenciano y del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE) con el fin de eliminar cualquier acepción que pueda discriminar o reproducir estereotipos por razón de sexo, género, procedencia, religión, etnia, cultura o diversidad funcional".

Al consultar el término 'fácil', las parlamentarias han denunciado que "hay un significado de cariz totalmente machista que en el caso del diccionario de la AVL es la cuarta acepción mientras que en el DRAE es la quinta". A su juicio, se trata de "definiciones que cosifican a las mujeres y atentan contra su dignidad e imagen".

La portavoz adjunta de Compromís ha instado a "dar respuesta a la creciente sensibilización social al respecto". "Hoy en día, en la sociedad heteropatriarcal en la que nos encontramos, las mujeres continuamos siendo sometidas a múltiples discriminaciones, muchas de ellas normativizadas, como es el caso de las definiciones sexistas en los diccionarios lingüísticos", ha lamentado.

"Se han mantenido términos discriminatorios"

La diputada ha recordado que a finales de 2017 el DRAE presentó las nuevas modificaciones de la lengua española. Entre ellas se incorporaba la connotación de uso discriminatorio en la definición de 'sexo débil' como sexo femenino o la connotación de uso irónico en la definición de 'sexo fuerte' como sexo masculino.

Sin embargo, "se ha rechazado la introducción de términos como 'heteropatriarcado', o se han mantenido términos discriminatorios, como por ejemplo 'fácil', que incluye entre sus acepciones una definición machista y denigrante para las mujeres", ha criticado.

Desde Compromís consideran que este tratamiento hacia las mujeres "no se puede continuar perpetuando desde las instituciones", ya que los diccionarios "no solo reflejan la realidad del lenguaje, sino que también lo construyen". "Por eso, no pueden reproducir estereotipos machistas", ha recriminado.

La atribución del adjetivo 'fácil' a una persona "significa tratarla como un objeto, es decir, cosificarla, y si, además, la persona a la que se le atribuye este significado es la mujer, se le está discriminando y estigmatizando", ha afirmado. "De ahí esta propuesta, que esperamos que cuente con el apoyo del resto de grupos parlamentarios en las Corts Valencianes", ha concluido.

