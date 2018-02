Compromís rechaza la presión de los empresarios: "No nos convertiremos en el PNV"

Coalició Compromís no quiere ser el foco de atención sobre los presupuestos del Estado después de que la patronal autonómica haya trasladado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que buscarán que los partidos apoyen las cuentas del Estado, en referencia precisamente a Compromís y también al PSPV.

Pero Compromís rehúye esa presión y se la traslada a los diputados nacionales de Ciudadanos y PP. La coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha asegurado esta mañana que su partido no se convertirá en el PNV o en Coalición Canaria para entrar en un mercadeo por los presupuestos. Sí lo haría la coalición, en cambio, en el caso de que el presupuesto del Estado fuera aceptable para los valencianos, es decir recogiera inversiones por encima de la media; si el Gobierno paga la deuda histórica que cifran en 20.000 millones y si los populares cambian su política de rescatar bancos por la de salvar personas.

Además, Compromís exige que la reforma del modelo de financiación autonómica se negocie de forma totalmente independendiente a los presupuestos del Estado. Cualquier otra cosa es para la coalición un chantaje del Gobierno a los valencianos. "Que no nos tomen por idiotas", asegura Micó.

La coportavoz de Compromís, el diputado en el Congreso, Joan Baldoví, y el síndic en las Corts, Fran Ferri, han presentado esta mañana cifras en respuesta al discurso de la vicepresidenta y también del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que aseguran que a la Comunitat Valenciana se le han perdonado en los últimos años 11.000 millones en intereses. Según Compromís, esas cifras no son reales. Lo que sí es real, remarcan, es la sangrante infrafinanciación que sufren los valencianos. Compromís refuerza su discurso con cifras de Seopan que sitúan a la Comunitat Valenciana como el territorio que menos inversión recibe del Estado, especialmente desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa en 2011. De los datos ofrecidos se deduce que con Rajoy en la presidencia, Galicia es la comunidad que más beneficiada se ha visto en los presupuestos.

El diputado en el Congreso Joan Baldoví ha asegurado que de los 20 trimestres que ha gobernado Rajoy, la Comunitat Valenciana solo ha estado por encima de la media en inversión en tres de ellos y ha criticado que las 17 visitas a la Comunitat Valenciana del ministro de Fomento obedecen a una campaña de márqueting. La portavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha asegurado que lo hace el Gobierno de Rajoy es un chantaje inadmisible, repugnante en palabras de Baldoví, hacia los valencianos.

Mientras, Baldoví, ha admitido este jueves sobre la situación en Cataluña tras los mensajes del expresidente Carles Puigdemont sobre el "procés" que hay un cambio significativo y "puede que esté más pronto llegar a esa normalidad", aunque ha resaltado que esta percepción puede cambiar de un día para otro ante el ritmo con el que se suceden los acontecimientos.

"Lo que desean los ciudadanos es que haya un gobierno que gobierne y se acabe el 155", ha dicho, y ha remarcado que la situación actual en Cataluña demuestra "el error de no haber convocado las elecciones antes de que se aplicara el 155". A su juicio, "los ciudadanos de Cataluña se podrían haber ahorrado tiempo de incerteza" porque, al final, "se ha acabado en el punto de partida". Preguntado sobre si considera ética la publicación de los mensajes, ha dicho: "A mí no me gusta, pero también entiendo que si un periodista tiene la oportunidad, dejarla perder...", ha remarcado.