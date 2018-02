Cs pide saber el coste del rediseño y aplicación del logo de la Generalitat

El grupo parlamentario Ciudadanos (Cs) en las Corts Valencianes solicitó ayer información para conocer el coste que tendrá el rediseño y aplicación de la nueva imagen de la Generalitat Valenciana en sus diferentes formatos, una imagen que presentó el pasado martes en el Palau de la Generalitat el propio jefe del Consell, Ximo Puig.

«Desde Cs siempre hemos advertido que estaríamos vigilantes ante el gasto público, y esta no es una excepción», apuntó ayer el diputado Toni Subiela tras anunciar que revisarán toda la documentación e informes que remita el Consell relacionados con la adaptación del nuevo logo de la institución con motivo de su 600º aniversario.

«No vamos a entrar en lo acertado o no del diseño, pero lo que no se entiende es que desde el Gobierno valenciano se dé luz verde a proyectos de este tipo cuando, entre otros problemas, miles de alumnos valencianos siguen hacinados en barracones», añadió Subiela, para quien «Puig ha demostrado, una vez más, cuáles son sus prioridades, y estas no son las personas a las que, supuestamente, venían a rescatar», recriminó el diputado.

El logotipo de la Generalitat, el «drac alat», ha sido rediseñado después de 33 años para simplificarlo y adaptarlo al mundo digital, según explicaron durante la presentación. Los encargados de llevar adelante el proceso han sido los mismos que en su día lo engendraron, Nacho Lavernia y Daniel Nebot, ambos premios nacionales de Diseño.

Según fuentes del Consell, el trabajo se encargó a los artistas a través de un contrato menor, por lo que la cantidad del mismo es necesariamente inferior a 18.000 euros. Lo que pide Ciudadanos, sin embargo, no es el coste en sí del proyecto, sino más bien el que tendrá al obligar ahora a cambiar el logo en las identificaciones de los documentos oficiales de la Generalitat.