Santamaría ofrece el guion áspero del Gobierno en un formato suave

En el mismo parlamento, de no más de diez minutos, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó la disposición del ejecutivo a reformar la financiación autonómica, calificó el corredor mediterráneo de «obra clave» para la Moncloa y se subió al carro, sin citarlo, de la tesis que ya defendió el pasado lunes el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y que ha indignado al Consell de Ximo Puig. Eso de que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el plan de pago a proveedores han beneficiado sobremanera a la C. Valenciana y le han supuesto «un ahorro de intereses, que no se pagan», de 11.400 millones. Ni mentó al Botànic ni llamó llorones a los mandatarios valencianos, como hizo el ministro Cristóbal Montoro en septiembre, pero el fondo no difiere mucho.

La visita de la vicepresidenta, poco después de la del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que mañana volverá a pisar la C. Valenciana, tiene más de gesto que de contenido. No realizó tampoco compromisos en el encuentro posterior con una veintena de representantes empresariales, que le recordaron que el Gobierno debe liderar la reforma de la financiación. Insistió en ese punto que «el gobierno está dispuesto», pero se «requiere consenso entre comunidades y partidos».

La adhesión al discurso Feijóo le valió a Santamaría la reprimenda del conseller de Hacienda, Vicent Soler, que le recordó que la Generalitat desembolsó ayer mismos al ejecutivo central 106 millones en intereses por los créditos del FLA de 2015 y 2016. En total se han pagado 2.000 millones desde 2012. Así, calificó de insulto a la inteligencia que se presente como ahorro el resultado de unos préstamos a los que la C. Valenciana ha de recurrir por la infrafinanciación para cubrir servicios básicos.

Montoro también dijo ayer que es el momento de reformar la financiación autonómica, aunque habrá que esperar a que Cataluña tenga gobierno, reiteró. El ministro abrió la puerta incluso a quitas de deuda, las que sean por insuficiencias del sistema. «Hay que disponer de esa deuda para facilitar la financiación de las comunidades», dijo en el Congreso.