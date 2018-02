«Los ex lo ven como un ataque; solo queremos igualdad»

«No somos una plataforma política, no vamos en contra de los extrabajadores y lo único que queremos es una baremación justa». Esas son las tres premisas que rigen a la plataforma «À Punt amb joves», un grupo de recién graduados en Periodismo de la Universitat de València que pide que se reconsidere la puntuación de los méritos para acceder a los medios públicos.

«Nos duele mucho ver las cifras y ver cómo se está excluyendo a varias generaciones de periodistas», lamenta a este periódico Núria Garrido, una de las portavoces de esta plataforma. «El panorama es desolador para la entera profesión, pero cuando ves una oportunidad de empezar, una esperanza, te das cuenta de que es imposible, y es una bofetada. Nuestras salidas son dedicarnos a otra cosa que no sea periodismo o emigrar», añade.



«Nos duele el silencio»

La decisión de crear un frente común nació de la indignación que tanto a ella como a otros siete jóvenes más les nació cuando vieron sus solicitudes para entrar en las bolsas desechadas automáticamente. «Entendemos que nosotros, acabados de salir de la facultad, no tenemos experiencia. Pero, ¿qué pasa con aquellos que llevan años ya licenciados, que ya han trabajado, que tienen sus másteres y sus cursos? Esos tampoco entran», apunta Garrido, portavoz de este grupo que no pertenece a la Unió de Periodistes.

Desde que están activos, han recibido respaldo de muchos compañeros, que ya han pedido unirse a la plataforma, aunque también la desaprobación de exempleados que, a través de las redes sociales, les han recriminado su postura. «Nosotros no estamos en contra de los extrabajadores. Queremos que esto quede muy claro. No lo estamos. Ellos lo ven como un ataque, pero no tenemos nada contra ellos. Solo pedimos igualdad en la baremación», insiste la joven. «Nuestro objetivo no es ni juzgarles ni criminalizarlos ni que no entren. Es un error muy grave que se sientan atacados», lamenta Garrido.

«Una de las cosas que más nos duele es el silencio de las universidades públicas, no están defendiendo los intereses de sus alumnos», sostiene la portavoz, que achaca a este hecho a que parte del profesorado formaba parte de la antigua RTVV. «En clase decían unas cosas y después solo han mirado por ellos», lamenta.

Respecto a la cifra que aportó ayer À Punt de que solo el 25 % de la plantilla total será gente nueva, la plataforma mostró de nuevo su «decepción». «Es evidente que algo no se está haciendo bien. La culpa no es de los ex. El Consejo Rector dice que acata la ley de las Corts y ahora los partidos de las Corts dicen que no les gustan las cifras. Todos se están lavando las manos», critica Garrido. «Igual cuando vengan a solucionarlo ya es demasiado tarde», lamenta.