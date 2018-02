Dos años y medio de desencuentros

Puntos de fricción. Los roces por el sistema de depósitos y retorno de envases o Puerto Mediterráneo son algunos de los desencuentros que han acabado con Àlvaro.

La presión por poner en marcha de forma inmediata iniciativas sobre las que no existía el consenso suficiente como el polémico sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), los frenos a inversiones como Puerto Mediterráneo o sus posiciones en determinados conflictos ambientales como el de Lafarge o el plan de residuos son algunos de los conflictos en los que el secretario autonómico destituido, Julià Àlvaro, ha chocado con la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, cuestiones que además llevaban directamente a Compromís a un terreno electoralmente muy resbaladizo y comprometido, como que se le vincule ante la opinión pública como el socio radical del Consell.

Mientras, la vicepresidenta, Mónica Oltra, agradeció ayer «encarecidamente» a Àlvaro los servicios prestados, pero dijo que se ha cumplido una etapa y negó que suponga una pérdida de confianza. Según dijo, el Consell quiere ahora impulsar las políticas contra el cambio climático con acciones «visibles y tangibles para los valencianos», así como la necesidad de finalizar el Plan Integral de Residuos, el refuerzo de la protección de espacios naturales y el cambio del paradigma de la gestión forestal, además de reforzar la función protectora del bosque mediterráneo para evitar incendios.

Oltra negó que la destitución pueda generar cualquier tipo de brecha entre los partidos que sustentan al Consell y dijo que los nombramientos se realizan por currículum y capacidad política y técnica y no por ser un dirigente de una determinada formación política. Según dijo no está previsto ningún cese más. Preguntada sobre si el relevo de Àlvaro entierra el SDDR, respondió que éste no se ha descartado nunca.