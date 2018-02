La quita sugerida por Montoro abre el segundo frente con Galicia en cinco días

El anuncio hace dos días de una posible quita de la deuda para las comunidades, sobre todo aquellas peor financiadas, como la valenciana, ha provocado el segundo desencuentro en una semana entre València y Galicia. La idea del ministro Cristóbal Montoro de «reestructurar» de la deuda autonómica con el Estado, aunque no es nueva, ha soliviantado al gobierno gallego, quien ha advertido que «no tolerará quedar peor» que autonomías «no responsables».

Así, mientras en el Consell la noticia ha sido recibida con optimismo y esperanza, desde la Xunta señalaron que «no toleraremos quedar en una situación peor que aquellos que no fueron responsables en el manejo del dinero». El Ejecutivo de Ximo Puig considera que con con este segundo amago de Montoro de abrir la puerta a una reestructuración de la deuda contraída se están consiguiendo los criterios que el Botànic se marcó al inicio de legislatura, que van no solo en la línea de conseguir una mejor financiación, sino en la de aligerar la mochila engrosada precisamente por esa falta de liquidez.

Sin embargo, a 700 kilómetros de distancia las cosas se ven de manera diferente. «Siempre dijimos que no estamos de acuerdo en que reciban el mismo trato aquellos que no observaron un comportamiento responsable frente a quienes sí lo observamos», aseveró el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La iniciativa de Montoro no solo ha molestado a la Xunta. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, advirtió de no se puede perdonar la deuda «a los ineficientes», mientras los municipios y provincias «todavía esperan autorización de Hacienda para utilizar el superávit para dar servicios a los ciudadanos», un superávit que puede superar los 5.000 millones de euros. Caballero fue claro: «Cualquier reducción de deuda a cualquier institución ha de pasar previamente por un reacondicionamiento de la deuda de los ayuntamientos, y a los que no tenemos deuda, que se nos proporcione el ingreso correspondiente». El regidor olívico fue más allá y sopesa «una gran convocatoria de alcaldes», si Hacienda «no atiende las demandas» locales.

Tras la polémica suscitada, Montoro matizó que la quita a las deudas ha de ser «una propuesta conjunta» entre Estado y autonomías, «y sin crear agravios entre administraciones». Una delicada situación que podría provocar precisamente lo que ya se está vislumbrando, choques entre comunidades. Esta misma semana, después de que Feijóo asegurara que el Estado ha condonado más de 11.000 millones de deuda, Puig criticó precisamente esta postura de «azuzar el debate entre territorios».