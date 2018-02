Gómez gana las primarias y se refuerza para optar a la alcaldía de València

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, se impuso anoche en las elecciones primarias que los socialistas valencianos han celebrado este domingo en 12 comarcas y en la ciudad de València. Gómez ganó a su rival, la también concejala en València Maite Girau, por 640 votos frente a 485.

La victoria de Gómez se produce por un 56 por ciento de los apoyos frente al 42,5 % de su oponente y con una ventaja de 155 votos, lo que resulta una distancia incluso holgada después de la polémica generada durante la semana tras las críticas del PSPV de que se había hinchado el censo por parte de la dirección federal en 55 votos.

Políticamente, el triunfo de Sandra Gómez se convierte en un espaldarazo importante para su objetivo en 2019, convertirse en cartel electoral socialista para la alcaldía de València.

El triunfo de Gómez la convierte, además, en la primera mujer que alcanza la secretaría general de los socialistas en la ciudad de València. Gómez sustituye a Joan Calabuig.

«Este partido vuelve a estar de pie y va a volver a hacer historia en nuestra ciudad», aseguró Gómez a los pocos minutos de conocerse el resultado entre gritos de «alcaldesa, alcaldesa».

Además, la nueva lideresa, candidata cercana al actual líder de los socialistas valencianos y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, contaba también con el respaldo de referentes del partido como el vicesecretario y síndic en las Corts, Manuel Mata, y se convierte en nueva secretaria general con una participación muy elevada.

En concreto ejerció su derecho al voto el 76% de los militantes (1.140 de los 1.495 afiliados con los que cuenta la ciudad) una movilización de afiliados que es diez puntos superior a la que se dio el pasado mes de julio en las primarias que enfrentaron a Ximo Puig y Rafa García (66%) e incluso se acerca a la que registró en València la votación que ganó Pedro Sánchez y que concitó en torno a las urnas a un 81 % de la militancia.

El triunfo consolida a Gómez como referente en el ayuntamiento y también en el Pacte de la Nau, el gobierno tripartito local, pero también a la secretaría de Organización que salió del último congreso con José Muñoz al frente. «Sandra ha recorrido ya una parte del camino para convertirse en candidata», aseguró anoche una fuente de la dirección de los socialistas valencianos.

«Ahora ya no soy la candidata, ahora soy la secretaria general de todos y todas», exclamó Gómez durante su intervención en la sede de Blanqueries.

«Quiero que todo el mundo sepa que a partir de ahora ya nadie podrá usar mi nombre para dividir a los socialistas», remarcó. «Se ha acabado el partido de las cuotas y de las familias, ahora es el momento del partido del trabajo y de las ideas», añadió.

La secretaria general aseguró que los socialistas empiezan una nueva época tras las tensiones de los últimos meses. «El centro de los debates –sostiene Gómez– ya no podemos ser nosotros sino los ciudadanos, esas personas que están esperando a que vuelva su partido y desde aquí me dirijo a todos ellos, a los trabajadores y a las mujeres que trabajando lo mismo que ellos no cobran de igual manera, también a los desahuciados o a los que no tienen tarjeta sanitaria», añadió.

Además, la ganadora de las primarias aseguró anoche que el PSPV se va poner ya mismo a trabajar para que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del Gobierno de España y Ximo Puig repita al frente de la Generalitat en 2019.

«Hoy se ha conectado a la militancia con el partido –añadió Gómez– y por eso quiero destacar el trabajo de mi amiga Maite Girau porque que nadie dude que hoy hemos hecho de este un partido más fuerte», remató.

Mientras, el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Jose Muñoz, destacó que se ha vuelto a demostrar que en el partido socialista «es la militancia la que tiene la voz para elegir a sus líderes».

«Celebramos que la jornada ha transcurrido con total normalidad y que el índice de participación haya sido tan elevado», dijo Muñoz, que explicó que en total han participado 7.777 militantes, de un censo de 10.922 en las primarias de las 13 comarcas.