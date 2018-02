Rodríguez deja la dirección de EU con tres aspirantes al relevo

En octubre de 2016, David Rodríguez se impuso por solo dos votos a la diputada provincial Rosa Pérez y se convirtió en coordinador de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV). El triunfo ponía fin a una gestora de diez meses, los siguientes al batacazo electoral de EU que dejó a la formación sin presencia en las Corts Valencianes en mayo de 2015 que provocó la dimisión de Marga Sanz. El poco más de un año de Rodríguez al frente de la coalición tampoco ha sido un camino de rosas. La polémica por el viaje al funera de Fidel Castro con fondos públicos acabó el pasado octubre con la decisión del Consell Polític de forzar la dimisión del coordinador, aunque esta no se ha producido. Pero finalmente, Rodríguez se aparta y no optará a repetir como coordinador general. Tres candidatos optan a sucederle. Se trata de la diputada provincial Rosa Pérez Garijo, del ex alcalde de Buñol Rafa Pérez y de la exconcejal en el Ayuntamiento de València Rosa Albert.

Esquerra Unida celebrará los días 24 y 25 de febrero su asamblea y de ella saldrá el nuevo liderazgo de la coalición. Pérez Garijo anunció ayer que se pone al frente de la candidatura Endavant l'esquerra per a guanyar el país de la que también forma parte la exdiputada alicantina en las Corts Esther López Barceló, actual dirigente tambien de Izquierda Unida. Como número dos figura el concejal de EUPV en Gandia, Nahuel González. En la candidatura también aparecen, aunque no en primeros puestos, la eurodiputada Marina Albiol y el exportavoz en las Corts Ignacio Blanco.

Mientras, Rosa Albert Berlanga cuenta con el apoyo del Partido Comunista que ya dio su respaldo a Rodríguez y que ha elogiado el papel realizado por el coordinador durante el último años.

También aspira a coordinador Rafa Pérez Gil, de 30 años, que fue alcalde de Buñol de 2015 a 2017, y que pretende acabar con un año de conflicto y división. Pérez Gil (Buñol, 1980) se convirtió hace dos años y medio en el alcalde valenciano más joven.