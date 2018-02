El Estatuto de Murcia también adelanta al valenciano en el Congreso pese a llegar seis años después

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha cargado duramente contra el Partido Popular y Ciudadanos tras conocerse la decisión de la Mesa del Congreso de iniciar la reforma del Estatuto de Murcia mientras sigue aplazando la del valenciano, pese a que se solicitó seis años antes.

La reforma del Estatuto valenciano está paralizada indefinidamente, ya que los grupos parlamentarios del PP y C´s en el Congreso han solicitado 45 veces que se amplíe el periodo de enmiendas mientras dejan que los estatutos de otros territorios sigan los trámites naturales.

El Estatuto valenciano es el único que sigue "en el limbo", pese a que el parlamento valenciano registró la solicitud de la reforma en diciembre de 2011 mientras que el murciano lo hizo en mayo de 2017 y el canario en abril de 2015.

Baldoví ha criticado que se estén usando las reformas de los estatutos de autonomía como "monedas de cambio" para favorecer a unos territorios y gobiernos autonómicos frente a otros: "Al PP y a Ciudadanos no les importan nada los derechos de los valencianos y las valencianas ni que nuestro gobierno haya realizado los trámites seis años antes que otros territorios. Su modus operandi es clarísimo, bloquear las mejoras de los territorios no gobernados por ellos".

El portavoz de Compromís ya criticó que el Estatuto de Canarias adelantara al valenciano hace unos meses: "Con esta jugada el PP se ha asegurado la aprobación de los Presupuestos comprando el voto a los parlamentarios canarios".

Baldoví considera que este bloqueo es intencionado: "No es razonable que la reforma de una única disposición adicional de un estatuto de autonomía se demore casi siete años. Los derechos sociales de los valencianos y valencianas seguirán aparcados en el Congreso por el filibusterismo parlamentario del PP y C´s".

Premsa

Compromís denuncia que l'estatut de Múrcia també ha avançat al valencià en el Congrés tot i sol·licitar-ho sis anys més tard

Baldoví: "L'estatut valencià és el primer que va arribar al Congrés i l'únic que queda per debatre's, tots ens han passat per davant"

PP i C's han sol·licitat 45 vegades l'ampliació del període d'esmenes

06.02.2018

El portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha carregat durament contra el Partit Popular i Ciutadans després per la decisió de la Taula del Congrés d'iniciar la reforma de l'Estatut de Múrcia mentre segueix ajornant la del valencià, tot i que es va sol·licitar sis anys abans.

La reforma de l'Estatut valencià està paralitzada indefinidament perquè els grups parlamentaris del PP i C's han sol·licitat 45 vegades que s'amplie el període d'esmenes mentre deixen que els estatuts d'altres territoris seguisquen els tràmits naturals.

L'Estatut valencià és l'únic que està en estat "pendent" malgrat que el parlament valencià va registrar la sol·licitud de la reforma al desembre de 2011 mentre que el murcià ho va fer al maig de 2017 i el canari a l'abril de 2015.

Baldoví ha criticat que s'estiguen usant les reformes dels estatuts d'autonomia com a "monedes de canvi" per a afavorir a uns territoris i governs autonòmics enfront d'uns altres: "Al PP i a Ciutadans no els importen gens els drets dels valencians i les valencianes ni que el nostre govern haja realitzat els tràmits sis anys abans que altres territoris. El seu modus operandi és claríssim, bloquejar les millores dels territoris no governats per ells".

El portaveu de Compromís ja va criticar que l'Estatut de Canàries avançara al valencià fa uns mesos: "Amb aquesta jugada el PP s'ha assegurat l'aprovació dels Pressupostos comprant el vot als parlamentaris canaris".

Baldoví considera que aquest bloqueig és intencionat: "No és raonable que la reforma d'una única disposició addicional d'un estatut d'autonomia es demore quasi set anys. Els drets socials dels valencians i valencianes seguiran aparcats en el Congrés pel filibusterismo parlamentari del PP i C's".