Las temperaturas bajarán de cero grados en la costa el jueves

El frío no ha venido de paso por la Comunitat Valenciana, sino que ha llegado para quedarse, al menos durante lo que queda semana. Es más, pese a que el riesgo de nevadas caerá a partir de esta misma tarde, se espera que el mercurio descienda durante la madrugada del jueves hasta incluso un grado bajo cero en puntos del litoral, como es la propia capital, València, mientras que en el interior las temperaturas registrarán varios grados en negativo.

Según explica el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, el frío y las precipitaciones registradas este fin de semana han sido provocados por el embolsamiento de una masa de aire frío de origen polar que, unido a la inestabilidad atmosférica, ha generado una depresión aislada en niveles altos (DANA), popularmente llamada como «gota fría». El hecho de que estas lluvias se hayan producido con temperaturas muy bajas ha permitido que en puntos del interior de la Comunitat Valenciana se hayan dado en forma de nieve, añadió Tamayo. No obstante, los efectos de esta peculiar gota fría de febrero no han sido devastadores como cuando ocurren en otoño. El motivo: la temperatura del agua del mar no es lo suficientemente alta como para que la inestabilidad atmosférica genere lluvias torrenciales.

A partir de esta noche se espera que se despejen los cielos de la Comunitat Valenciana, con lo que se reducirá ostensiblemente la probabilidad de que llueva y, por tanto, de que nieve. Sin embargo, el frío no se va a ir, sino que se acentuará, ya que las temperaturas mínimas van a proseguir con su descenso. «Nos vamos a quedar con una masa de aire frío, con lo que, en cuanto los cielos tiendan a quedarse despejados, las temperaturas bajarán todavía más», detalla Tamayo. De hecho, la previsión meteorológica señala que durante las madrugadas del jueves y el viernes algunos puntos del litoral, como València, podrían incluso bajar de cero grados. En el interior, el frío será todavía mayor con registros que rondarán los 5 grados negativos, lo que dará lugar a heladas generalizadas en toda la Comunitat Valenciana, salvo en la costa.

Aunque el riesgo de nevada habrá descendido considerablemente a partir de esta misma tarde, la predicción de Aemet apunta a que podría darse alguna precipitación débil y aislada en el norte de Alicante durante el día de mañana miércoles, de nieve por encima de los 400 metros de altura, además de vientos fuertes en el interior de la provincia de Castelló que pueden incrementar la sensación térmica de frío.

Durante el día de hoy se espera que haya cielos entre nubosos y cubiertos en la Comunitat Valenciana. Hay posibilidades de que se produzca alguna nevada en el interior de Castelló y València, donde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha mantenido la alerta naranja para esta mañana. Las precipitaciones, no obstante, serán débiles y se darán sobre todo en la mitad norte, aunque pueden extenderse a toda la Comunitat Valenciana durante el resto del día.



Más nieve el fin de semana

Durante la tarde del viernes, según la Aemet, está previsto que se incremente la nubosidad y se produzcan precipitaciones débiles, que, dadas las bajas temperaturas, podrían volver a darse en forma de nieve en cotas superiores a los 600 metros de altura.