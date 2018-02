Juicio de Gürtel | David Serra: "El responsable de la contratación con Orange Market era el señor Costa"

La Audiencia Nacional ha reanudado hoy el juicio de la trama de Gürtel en la Comunidad Valenciana con el interrogatorio a los dos últimos acusados que quedan por declarar, el exdiputado y exvicesecretario general del PPCV David Serra y el considerado blanqueador de la red, Ramón Blanco Balín.

Serra, también exsecretario autonómico de Cultura, ha declarado que "el responsable de la contratación con Orange Market era el señor Costa", de quien ha asegurado que "nunca me dijo que hubiera pagos en B". El exdiputado sostiene que "nunca" ha visto la contabilidad del partido y que "los correos que me llegaban de Orange Market se los enviaba al señor Costa" porque "yo no tenía competencias".

Cabe recordar que Ricardo Costa confesó la financiación ilegal del PPCV durante su declaración el pasado 24 de enero y dinamitó el PP en un intento de evitar la cárcel. El exvicesecretario de los populares declaró que Francisco Camps «tomaba todas las decisiones», admitió los pagos en negro y afirmó que le comunicó a Bárcenas la fórmula de facturar a los empresarios.

El exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, por su parte, se desvinculó "rotundamente" de estas prácticas y, al igual que ha hecho hoy Serra, disparó contra Ricardo Costa.