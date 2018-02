Las amenazas a Oltra abren el debate sobre la reacción legal

«¿En estos casos de amenazas a Oltra la Fiscalía también actúa de oficio?» El tuit de Miquel Real, jefe de gabinete de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, abrió ayer el debate sobre la respuesta legal ante los insultos y amenazas a políticos y personajes públicos en las redes sociales.

Real hacía referencia a dos respuestas a sendas informaciones sobre la líder de Compromís realizadas por un mismo nombre. En una de ellas, junto a un artículo de este diario titulado «Presidenta o salto a la política nacional», la citada persona suelta: «A esta perra hija de puta que cuelguen de una soga por traición a los valencianos».

En otra imagen, la misma persona agrega un artículo de Oltra en el que se refiere a la prisión permanente revisable y señala: «A ver si matan a tu madre o te violan a ti y sigues pensando lo mismo, moniata mamarracha analfabeta y antivalenciana».

No son los únicos insultos y amenazas que recibe Oltra, señalaron después fuentes de su entorno. Incluso el mismo sujeto autor de los citados textos también ha descargado su bilis contra otros cargos de la coalición, como el alcalde de València, Joan Ribó, o el conseller Vicent Marzà.

Ni siquiera la ira es exclusiva de esta formación. Existen mensajes insultantes de la misma cuenta en redes sociales hacia la presidenta del PPCV, a la que ha llamado «petarda», como se aprecia en las imágenes de esta información.

Oltra, que fue objeto de un escrache por activistas de extrema derecha ante su casa que está judicializado, no ha denunciado las amenazas, aseguraron las fuentes, ni lo considera. Entiende que el ataque no es personal, sino por su cargo en el Consell y sus acciones políticas.

Por ello, en su entorno ponen el foco sobre si el Ministerio Público debería haber actuado de oficio, como ha sucedido en otros casos. «En algunos se actúa con mucho rigor y en perfiles públicos se vierten amenazas graves y no pasa nada», afirmaron.

El rapero Pablo Hasel fue juzgado recientemente en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Y una internauta deseó a través de las redes a Inés Arrimadas que la «violaran en grupo».