Anticorrupción pide más medios materiales

Como construir la casa por el tejado. Así sería, en opinión del fiscal anticorrupción Vicente Torres, la creación de juzgados especializados en corrupción. No es que no le guste la idea de reforzar la lucha contra las corruptelas, si no que no lo ve «operativo», no al menos cuando faltan recursos materiales básicos tales como un disco duro (que puede rondar unos 80 euros) en el que poder volcar, por ejemplo, correos electrónicos pinchados de los investigados.

Torres se manifestó así en el marco de las jornadas «Corrupció pública: la resposta del dret», que acoge entre ayer y hoy la Universitat de València. La mesa en la que participó el fiscal estaba moderada por el profesor y penalista Javier Boix, quien precisamente ha ejercido la defensa en juicio de no pocos políticos acusados de corrupción, entre ellos, del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en el asunto de los trajes del caso Gürtel. Un jurado popular terminó absolviendo al exjefe del Consell.

«Hemos compartido y compartiremos bastantes procedimientos aún», dijo con una sonrisa el fiscal al abogado. Boix apuntó a la necesidad de reforzar a los funcionarios de Intervención como medida preventiva. «Alguien debería hacer números sobre si cuesta más poner más interventores o el fraude de la corrupción», apuntó.