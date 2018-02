El ejecutivo declina opinar sobre el intento de subida de sueldo a Marco

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, optó ayer por no dar su opinión –ni la de la institución de la que es portavoz– acerca de la petición de subida de sueldo para la directora general de À Punt, Empar Marco, cuando la televisión autonómica todavía no ha comenzado a emitir. Preguntada por ello, Oltra se excusó en que «no solemos opinar de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC)». «Compete al consejo rector y han tomado sus decisiones. No opinamos sobre ello y creo que es bueno no hacerlo. No tiene sentido», justificó. Como adelantó ayer Levante-EMV, el consejo de la CVMC ha frenado la propuesta de aumento retributivo a Empar Marco –de 58.000 euros anuales a 62.000, presentada por el presidente de la corporación, Enrique Soriano. El argumentó era reducir la diferencia de salario de Marco con los de directores de otras televisiones autonómicas.