Natxo Costa: "No habrá Puerto Mediterráneo"

El director general de Comercio de la Generalitat Valenciana, Natxo Costa, ha respondido esta mañana al apoyo mostrado ayer por el embajador británico en España, Simon Manley, ante el presidente Ximo Puig, sobre el proyecto comercial de Puerto Mediterráneo, en Paterna. Costa, en un mensaje en la red social Twitter, sostuvo que el representante diplomático británico "hace lo que tiene que hacer", mientras el Gobierno valenciano hará lo propio, es decir "defender los intereses de los comercios valencianos. No habrá Puerto Mediteráneo", zanjó.

El embajador británico trasladó el viernes a Puig el respaldo del Gobierno británico a los promotores del centro comercial Puerto Mediterráneo en el término municipal de Paterna, durante una visita a València para inaugurar un seminario sobre innovación y nuevas tecnologías en materia de sanidad pública. Manley trató de mediar ante Puig por el futuro de un proyecto que, según sus promotores -Intu y Eurofund Investments-, supondría una inversión de unos 700 millones de euros, con unos efectos inducidos que podrían superar los 1.400 millones, y se traduciría en unos 4.000 empleos entre temporales y fijos.

Costa, sin embargo, en declaraciones a Levante-EMV, ha reiterado el rechazo de Compromís a este centro comercial. Así, sostiene que desde su partido "siempre estaremos del lado del comercio valenciano. No apoyamos este macroproyecto porque no solo es agresivo desde el punto de vista medioambiental, sino porque creemos que será perjudicial para el comercio local", asevera. Costa, además, puntualiza que "tenemos que tener en cuenta que las empresas británicas que quieren instalarse estarán dentro de poco fuera de la UE por el ´brexit´, y no está de más considerar si las queremos y en qué condiciones queremos que estén una vez Reino Unido se marche del paraguas europeo".

Asimismo, Costa descarta que se vaya a producir algún cambio de postura en el Gobierno valenciano sobre Puerto Mediterráneo: "No hemos recibido ningún tipo de comunicación a ese respecto", dijo, "ni siquiera el presidente Puig ha hecho ninguna manifestación".

Puerto Mediterráneo está paralizado desde hace años por objeciones planteadas tanto por el Ayuntamiento de Paterna como por la Conselleria de Infraestructuras.