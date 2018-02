Bárcenas admite que el PPCV se comprometió a pagar el congreso de Rajoy en la Feria

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, una de las piezas clave en el entramado financiero de los populares en los años de la presunta financiación ilegal del PPCV, ha asegurado esta mañana en su comparecencia en las Corts que era la dirección del Partido Popular en la Comunitat Valenciana la que se comprometió a hacerse cargo de la factura del Congreso Nacional de 2008 que encumbró a Mariano Rajoy y que tardó nueve años en abonarse, aunque ya ha sido pagada porque un juez obligó a ello.

El compromiso de pago lo asumía la organización regional ha subrayado Bárcenas varias veces. El tesorero ha explicado que la celebración de aquel congreso se organizó en una cena en la que participaron el expresidente Francisco Camps, el número 2 Ricardo Costa, el entonces secretario general nacional, Ángel Acebes, el propio Bárcenas y el adjunto a la gerencia Cristóbal Páez.

Bárcenas ha asegurado que las direcciones regionales tenían autonomía de funcionamiento, se autofinancian, tienen sus propios presupuestos y buscan sus propias fuentes de ingresos. Bárcenas ha dicho que el PPCV asumió la factura y también la de la parte lúdica, en la que se incluyeron unos fuegos artificiales.

Los grupos han insistido en intentar saber cómo era posible que Feria Valencia contratara hasta 1'8 millones de euros como Orange Market, la empresa que organizaba los actos del PPCV sin saberlo Génova cuando la dirección nacional había dado la orden de no contratar con Correa. Según Bárcenas era porque no sabían la conexión entre Correa y Alvaro Pérez.

El diputado socialista Jose Muñoz ha preguntado por los 'sospechosos habituales' que rodearon al PPCV aquellos años como Alvaro Pérez a lo que Bárcenas ha dicho que no tuvo contacto con Pérez y que solo sabía de su existencia porque su llamativo bigote no pasaba desapercibido. Muñoz ha recordado que el CIF del PP es el mismo que el del PPCV y que como el PP es un partido jerarquizado debería saber la relación, lo que Bárcenas ha negado. Al final el extesorero ha dicho que sigue 'fuerte, fortísimo' pero ha rechazado contestar a nada que no estuviera relacionado con Feria Valencia.