El dinero de los grupos de las Corts seguirá sin control

El dinero asignado al funcionamiento de los grupos parlamentarios de las Corts, 3,3 millones de euros para 2018, seguirá siendo opaco. Igual que ha permanecido estos años, oculto al control de los órganos fiscalizadores y también a los ojos de la opinión pública.

La comisión de Interior de las Corts celebrada este miércoles casi en secreto abordó esta cuestión a instancias del presidente de las Corts, Enric Morera, y con la presencia de los portavoces de los cinco grupos: PP, PSPV, Compromís, Podemos y Cs, pero el encuentro se cerró sin acuerdos.

Fuentes presentes en la reunión aseguran que se prefirió dejar para un encuentro posterior la cuestión más polémica, la de que los grupos tengan que justificar en qué se gastan el dinero. En público, los portavoces siempre se muestran partidarios de avanzar en la transparencia y todos sin excepción aseguran no tener problema en airear sus gastos internos, pero cuando se reúnen en privado se muestran incapaces de avanzar. Dentro son todos muy conservadores, asegura una fuente. Es lo que ocurrió en la reunión del miércoles. Cuando Morera planteó la cuestión, los grupos incluso la acogieron con cierto recelo porque no partía de la Mesa, sino del propio Morera y obedece, aseguran, a que está molesto con el PP después de que la semana pasada los populares le imputaran erróneamente un gasto de 710 euros por un desplazamiento a Mallorca que correspondía a su escolta y a su jefe de gabinete. Morera incluso ha planteado su negativa a firmar la liquidación del presupuesto de 2016 porque el dinero que perciben los grupos no ha podido ser fiscalizado. Pero al final y pese a que el Síndic de Comptes y el de Greuges reclaman más transparencia a los grupos, no habrá desnudo contable.

Ciudadanos y PSPV aseguran que su fiscalización es muy sencilla ya que todo el dinero se transfiere al partido. El PP también asegura que no tiene ningún problema en airear sus gastos, Compromís dice que envía sus gastos desglosados al Tribunal de Cuentas y Podemos remarca que su transparencia ya es absoluta.

Los no adscritos sí justifican

Se da la circunstancia de que en la misma reunión se decidió aprobar que los cuatro diputados no adscritos que pertenecieron a Ciudadanos dispongan de un adelanto de parte del dinero que les corresponde para su funcionamiento, pero con la obligación de justificar hasta el último euro. De esta forma, los grupos deciden que los no adscritos justifiquen con facturas sus gastos pero prefieren mantener ocultos los suyos, una situación que empieza a resultar anómala a ojos de los órganos fiscalizadores y comulga muy poco con la transparencia que pregonan.