Ribó califica de "lógica" la cancelación de la exposición de Carles Recio

El alcalde de València, Joan Ribó, no se mantuvo al margen de la polémica suscitada tras la cancelación por parte del ayuntamiento de la exposición de Carles Recio, exfuncionario de la diputación despedido por absentismo laboral durante una década.

Ribó calificó de «absolutamente lógica» la decisión del consistorio de impedir que se inaugurara la muestra en la Junta Municipal de Ciutat Vella, dependiente del ayuntamiento.

La razón por la que se canceló es que Recio utilizó una asociación pantalla y un nombre falso (François Lafontaine), según la concejalía de Participación, para no revelar su identidad y evitar una denegación del permiso. Recio, no obstante, indicó ayer que no utilizó ningún pseudónimo, sino que el trámite se realizó a través de una asociación artística.

Para Ribó, se trata de «una forma nada razonable» de hacer una solicitud. Además fue rotundo al asegurar que el ayuntamiento «no quiere colaborar en dar una imagen de una persona que tiene muchos asuntos que resolver en la Diputación de València».

Recio recordó ayer que el propio Ribó accedió en 2004 a presentar uno de sus libros, La reforma valenciana, con el objetivo de que el ahora alcalde «aportara su visión política desde su formación». El exfuncionario volvió a denunciar la «falta de libertad de expresión» a la que considera que el consistorio le ha sometido al vetar la exposición Amor a València. Los trabajos del hombre que nunca trabajó, donde «solo mostraba fotografías, pinturas y esculturas».