La Unió despeja el camino de À Punt y renuncia pedir la suspensión cautelar

Empar Marco ya no tiene excusa para retrasar la reapertura de la televisión pública valenciana. La Asamblea General de socios de la Unió de Periodistes Valencians ha anunciado esta mañana que renuncia a pedir medidas cautelares a los tribunales que habrían impedido la reapertura hasta que se resuelva el recurso presentado contra los criterios de contratación de las bolsas de trabajadores.

La decisión se produce después de conocerse la nueva situación judicial del recurso contencioso-administrativo presentado en diciembre por las bolsas temporales de À Punt. Según ha dado a conocer la dirección, el juez ha planteado un conflicto de jurisdicción y ha remitido a la asociación al juzgado del social al entender que no son sus competencias.

"La Unió de Periodistes y la Asociación de la Prensa de Alicante presentarán una nueva demanda ante el órgano competente, a pesar de que no se pedirán medidas cautelares", ha anunciado en un comunicado. La Unió asegura que "después de haber realizado las consultas jurídicas pertinentes, resulta evidente que no tiene sentido pedir una suspensión cautelar cuando ya se han empezado las contrataciones de las bolsas de À Punt". "Esta ejecutiva tiene claro que cuando en noviembre de 2017 se votó en asamblea pedir la suspensión cautelar, el escenario era completamente diferente, con unas bolsas que aún no estaban en marcha. Por lo tanto, la suspensión se planteó en su momento para evitar el comienzo de las contrataciones mencionadas, lo cual ya no se puede impedir".

La Unió justifica la nueva decisión al entender que "pedir una hipotética suspensión a estas alturas implicaría exigir la anulación de los más de cien contratos que ya se han hecho, la Unión de Periodistes y la Asociación de la Prensa de Alicante optan para volver a presentar el recurso pero sin pedir medidas cautelares para no perjudicar a los compañeros y compañeras periodistas ya contratados". Asimismo, considera que se trata de "un ejercicio de responsabilidad" para no poner en riesgo "los puestos de trabajo de las personas que ya se han incorporado a À Punt".