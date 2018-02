Estañ: "Podemos ha madurado en estos tres años y lo lógico es gobernar en 2019"

El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, ha ratificado que la formación morada está decidida a tener un papel activo dentro del Consell si el Govern del Botànic sale reelegido en 2019. Para Estañ, estos tres años como socio de gobierno de PSPV y Compromís le han valido para consolidarse como «una organización más madura que antes» y por ello «lo lógico es que entre a gobernar». Estañ ha asegurado que, en esta etapa, Podemos ha demostrado «que se puede influir desde fuera» pero el objetivo para el próximo año es «ampliar nuestro espacio en la cámara parlamentaria y gobernar».

Por ahora, Estañ ha calificado la postura de socio externo del Consell como «correcta» y «fundamental» en el año y medio que queda de legislatura. Desde Podemos han detectado ciertas «visiones electoralistas» en el Consell que empujan a «congelar ciertas medidas para no generar ningún conflicto». Aseguró que «aún hay mucho por hacer» y «presionarán» para que la agenda del Botànic se cumpla. El secretario general, que ha asistido a un encuentro con estudiantes de la Universitat de València, ha asegurado que aún es pronto para saber en qué cartera les gustaría tener peso, como sí que demostró su antecesor, Antonio Montiel, cuando en 2015 desveló que la preferencia hubiera sido Vivienda o Economía.

Ante las incesantes preguntas de los estudiantes de segundo curso de periodismo, Estañ adelantó que «pronto se darán pasos» para conversar con partidos y colectivos con los que «confluir» en las próximas elecciones autonómicas, pues la actitud dialogante "está en el ADN de Podemos".

Los alumnos preguntaron a Estañ por otros temas de actualidad. El que más interesó desde un primer momento fue si sería o no candidato a presidir la Generalitat en 2019. Estañ ha reconocido que si así se decidiera, no tendría ningún problema en serlo, pero hizo hincapié en que habrá que esperar a ver si se presenta alguien "que pueda hacerlo mejor". Por esta razón, ha querido subrayar que no se puede vincular "la secretaría general a la candidatura". En un tono muy modesto, Estañ aseguró que estará dentro de su partido en el lugar "donde pueda ser más útil".

Una rueda de prensa universitaria

El líder de la formación morada ha sido preguntado por otros temas como las bolsas temporales de Apunt, copadas al 92% por ex trabajadores de Canal 9, ante lo que considera que habría que intervenir políticamente "sin comprometer la independencia del Consell Rector". Ha reconocido que es una situación muy compleja donde "se han dado fallos que habrá que corregir".

Preguntado sobre su postura frente al absentismo laboral en la Ciudad de la Justicia de València, Estañ no ha dudado en afirmar que habría que reforzar la vigilancia y hacerla "más directa", además de "revisar las fórmulas de asistencia" de los funcionarios en sus lugares de trabajo.