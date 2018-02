El PP pide el "cese fulminante" de Nomdedéu por un tuit "machista"

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha vuelto a levantar la discordia con un mensaje en Twitter. Nomdedéu se hacía eco el sábado de una noticia sobre la posible intención de Génova de sustituir en el futuro a la líder del PPCV, Isabel Bonig, por la número dos, Eva Ortiz. Nomdedéu reaccionó así: «La alternativa [a Bonig] es como un chimpancé con una ballesta».

El mensaje, publicado el sábado, ha sido denunciado esta tarde antes de que acabara el debate en la comisión de Justicia de las Corts por el diputado popular Luís Santamaría. Este reprobó la «agresión verbal y machista» contra Ortiz. La condena fue secundada por PSPV, Podemos y Ciudadanos. No hizo lo mismo Compromís, partido al que pertenece Nomdedéu. Para Ortiz, Nomdedéu "ha superado todas las líneas rojas permitidas en cualquier sector de la sociedad".

Después, Eva Ortiz ha urgido a Ximo Puig a destituir de forma «fulminante» al citado secretario autonómico. A través de un comunicado, Ortiz ha denunciado que «las actitudes machistas y misóginas de un alto cargo del Consell merecen una reacción inmediata». Además, ha reprochado a Compromís que «defiende a las mujeres dependiendo del partido en el que militen».

Nomdedéu se ha disculpado en la misma red social. «Pido disculpas por la desafortunada metáfora que use para definir una forma de ser». Se refería, ha dicho, a quien dispara sin apuntar».

No es la primera polémica de Nomdedéu. En septiembre escribió un mensaje sobre la enfermedad de Eduardo Zaplana por el que pidió disculpas más tarde.

No es la primera vez que Nomdedéu crea polémica. El pasado septiembre escribió un tuit sobre la enfermedad de Eduardo Zaplana por el que tuvo que pedir disculpas horas más tarde.

Un gran número de reacciones

Además de las críticas de distintos miembros del PPCV en Twitter, bajo el hashtag #NomdedéuDimisión, la diputada del PSPV en las Corts Ana Barceló ha condenado esas palabras asegurando que "no es tolerable la descalificación" a la portavoz adjunta 'popular' y el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha escrito en su cuenta: "Me parece una barbaridad esa manifestación pública de un miembro del gobierno valenciano y debe ser rectificada inmediatamente".

Nomdedéu ha contestado a Mata admitiendo que "seguramente podría haber encontrado una mejor metáfora para definir la actitud de quien dispara sin apuntar".

También desde Podemos ha reaccionado su portavoz adjunta en las Corts, Fabiola Meco, quien ha tuiteado: "Todo mi apoyo a la compañera del PP Eva Ortiz. Señor Nomdedéu, usted no me representa. Piense. Falta le hace". Tras el agradecimiento de la 'popular', ha contestado: "No hace falta que me des las gracias. Nos tocan a una, nos tocan a todas".

Asimismo, la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, se ha sumado a los mensajes de condena: "Hay quienes no entienden que no hace falta insultar para tener más razón. Lamentablemente, lo de este señor es reincidente y diría que incurable. Una verdadera lástima tener un secretario autonómico así".