Alertan de que la UE puede ser desplazada en América Latina si no cierra pronto el acuerdo con Mercosur

La Cátedra Jean Monnet de la CEU UCH sobre "La Europa de los valores y los derechos humanos", de la que es titular la profesora Susana Sanz Caballero, ha celebrado su primera actividad internacional, invitando como ponente a Paulina Astroza, catedrática Jean Monnet de la Universidad de Concepción, en Chile. En su intervención ante los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la CEU UCH en Valencia, Paulina Astroza ha analizado la situación de las relaciones internacionales de América Latina con la UE y con la nueva administración de Trump en los Estados Unidos. Para Astroza, España tiene un papel fundamental para concienciar a los europeos sobre la importancia de avanzar en las relaciones con MERCOSUR, frenadas durante dos décadas: "La UE puede ser desplazada por China y Rusia en su relación con América Latina, si no cierra pronto el acuerdo con MERCOSUR".

Para la catedrática Jean Monnet de la Universidad chilena de Concepción, "pese a las tentaciones al repliegue y al proteccionismo que hay hoy en día a nivel global, la UE está tratando de mandar un mensaje justamente en sentido contrario. Ahora sí hay voluntad política de llegar a un acuerdo con MERCOSUR. Tras casi veinte años de negociaciones, sería bueno que la UE alcanzara un acuerdo con el modelo que más se le aproxima en América Latina. Y creo que vamos a verlo ya, en 2018 o 2019".

Con respecto al papel de España en esta negociación, Paulina Astroza señala que siempre ha cumplido con la labor de promover el interés de la UE hacia América Latina. "Este rol de España es especialmente importante en un contexto como el actual, en el que la UE puede ser desplazada por China, o incluso por Rusia, en los mercados latinoamericanos. España debe sensibilizar a Europa de la necesidad de mantener la relación con América Latina, sobre todo en un momento en el que los europeos salen de la crisis económica y buscan espacios internacionales en los que expandirse. Los europeos deben entender que a América Latina no hay que descuidarla y en eso España es fundamental".

Trump y el "cambio en la retórica"

La titular de la Cátedra Jean Monnet en la Universidad chilena de Concepción también ha analizado en la CEU UCH el cambio en las relaciones internacionales de Estados Unidos que ha supuesto el primer año de mandato de Donald Trump, tanto para América Latina como para Europa. Para Paulina Astroza, "Trump ha supuesto un cambio en la retórica, pero con pocos efectos concretos, que todavía no se han traducido en hechos".

En referencia a la nueva política de la administración norteamericana, Paulina Astroza afirma: "Trump ha hecho muchos anuncios que no se han concretado o que no podrán concretarse dentro del plazo de su mandato, como la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, que no se podrá hacer efectiva hasta 2020. Igual que este, hay una serie de anuncios como el de la construcción del muro en México o el de la salida del NAFTA que no se han concretado y que hay que observar si van a ir más allá de la retórica".

"Para Trump –añade Astroza-, América Latina no es prioridad, no estamos en su agenda como bloque. Sí lo están algunos países como México, por la construcción del muro; Cuba, por el fin de la política de acercamiento iniciada por Obama; o Venezuela, con un discurso duro hacia Nicolás Maduro por la crisis humanitaria y política, aunque a la hora de la verdad le sigan comprando petróleo. También Colombia y los temas del narcotráfico y el proceso de paz han dado lugar a declaraciones del presidente norteamericano. Pero salvo en este tipo casos puntuales con determinados países, el presidente Trump no se refiere en conjunto a América Latina, no estamos en su agenda en este primer año de mandato. Veremos qué sucede en los próximos tres años".

Segunda Cátedra Jean Monnet

La visita como profesora invitada a la CEU UCH de Paulina Astroza es la primera de las actividades de la segunda Cátedra Jean Monnet concedida este mes de enero por la Comisión Europea a la profesora de la CEU UCH Susana Sanz Caballero. En esta nueva Cátedra comunitaria, con el título "La Europa de los valores y de los derechos humanos", la actividad científica, formativa y divulgativa se centrará en la defensa de los valores y principios fundacionales del proyecto europeo, frente a fenómenos como el crecimiento de los populismos y nacionalismos, las crisis migratorias o la amenaza del terrorismo internacional en los países de la Unión Europea.